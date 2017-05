Königsfeld Landfrauen im Glasbachtal bereiten ihr Jubiläum vor

25. Geburtstag wird im März 2018 gefeiert

Königsfeld (log) Die Landfrauen rund ums Glasbachtal verteilen ihre Aufgaben im Verein künftig auf mehr Schultern. In der Hauptversammlung im Gasthaus "Sonne" Erdmannsweiler wurde bei den Neuwahlen das Gremium der Beisitzer um die Neulinge Rosemarie Burgbacher und Gabi Hoffmann aufgestockt. Im Amt bestätigt wurden die bisherigen Beisitzerinnen Erika Kaiser, Annette Hauser und Helga Günther, Vorsitzende Nicole Kriehn, ihre Stellvertreterin Christine Hafner, Kassiererin Renate Klausmann und Schriftführerin Irma Kammerer.

Der Jahresrückblick der Schriftführerin zeigte die ganze Palette, die die Landfrauen im vergangenen Jahr mit Vorträgen, Besichtigungen und eigenen Aktivitäten zu bewältigen hatten. Informiert wurden nicht nur Mitglieder über harmonische Ernährung und die Bedeutung des Mondkalenders. Wie in einer Käserei die Milch zu Käse verarbeitet wird, erfuhren die Bäuerinnen in einem Betrieb in Sumpfohren. Selbst Hand legten sie beim Naturparkmarkt und Weihnachtsmarkt mit einem Verkaufsstand an. Dies lohnte sich finanziell, da Kassiererin Klausmann einen Überschuss auswies.

Dass die Frauen auch mit einem Sportgewehr gut umzugehen wissen, zeigten sie beim Vereinspokalschießen des Sportschützenvereins Weiler, bei dem sie vordere Plätze erreichten. Zeit zum Ausspannen hatten die Frauen beim Jahresausflug und beim Brunch im Haus der Bürger in Buchenberg. Der Vereinsausflug 2017 führt in Kürze auf die Blumeninsel Mainau. Die Vorsitzende bat darum, weitere Vorschläge für das Jahresprogramm zu unterbreiten, in dem die Teilnahme am Naturparkmarkt und Weihnachtsmarkt fest verankert sind. Dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau soll ein Besuch abgestattet und mal wieder Minigolf gespielt werden.

Da drei Mitglieder aus Aichhalden gebürtig sind, soll deren Heimatort bei einer Wanderung erkundet werden. Fest im Blick haben die Landfrauen ihr 25-jähriges Bestehen im nächsten Jahr. Gefeiert werden soll dies Anfang März 2018 in der Festhalle Peterzell. Bei diesem Fest soll auch der Landfrauentag des Bezirks Villingen ausgerichtet werden. Unter die Arme greifen werden die Landfrauen der Landjugend Weiler bei der Ausrichtung des Kreiserntedankfestes im Oktober 2018. Bezirksvorsitzende Lauritta Dieterle lobte das Engagement des Landfrauenvereins. Mit 89 Mitgliedern stellten sie eine starke Truppe dar, hob Dieterle hervor.