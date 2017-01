Königsfeld Kunstausstellung: Einblicke in die Wunderwelt der Flügelwesen

Vier Künstlerinnen zeigen im Königsfelder Kunstraum ihre Werke. Alle Exponate haben mit Bienen, Wespen oder Hornissen zu tun.

Ingrid Ott, Rita Gabler, Heide Leciejewski und Anne-Bärbel Ottenschläger: Vier unterschiedliche Künstlerinnen mit ebenso verschiedenen Charakteren. Was sie verbindet, ist die Malerei und wachsproduzierende Hautflügler wie Bienen, Wespen und Hornissen. Unter dem Titel "Hymenoptera" stellen sie gemeinsam Wabenbilder, Skulpturen und Objekte im Erd- und Untergeschoss des Königsfelder Kunstraums in der Gartenstraße aus.

Vorsitzender Manfred Molicki begrüßte zur Vernissage am Sonntagmorgen zahlreiche Besucher. Die nunmehr zwölfte Ausstellung des Kunst- und Kulturvereins seit der Gründung dauert bis 26. Februar. Als Vize-Vorsitzender führte Dieter Mauch in die Ausstellung ein. Wenn man genau hinsehe, entdecke man viele Gemeinsamkeiten der Hymenoptera mit den Menschen. Die vier Künstlerinnen hätten sich bei einem Enkaustik-Kurs von Heide Leciejewski näher kennengelernt. Bei ihr liefen die Fäden zusammen, die unsichtbar in diesen Räumen gespannt worden seien. Im Zentrum stehe das Arbeiten mit und Werkstoffen aus der Natur. In Leciejewskis Arbeiten nehme die sechseckige Bienenwabe einen zentralen Platz ein. Anne-Bärbel Ottenschläger sei vom Bienenwachs, dessen Duft und der Möglichkeit, es flüssig oder in fester Form zu bearbeiten, fasziniert. Sie könne kratzen, bügeln, schmelzen und spachteln, damit malen und collagieren. Versehen mit Farbpigmenten, erhalte das Ganze eine neue künstlerische Dimension. Ingrid Ott arbeite gerne mit Papierschichtungen. Neben Honig und Bienenharz erschienen noch Graphit und Acryl auf der Materialplatte. Ott zeichne mit ihren Wabenbildern den Lebenszyklus der Bienen nach.

Die Wespennester von Rita Gabler sind im Untergeschoss zu sehen. Die Künstlerin sei von der feinen, wunderbaren Struktur überwältigt gewesen. Die Farbigkeit dieser Gebilde werde verfremdet hervorgehoben. Die Wabe vermittle ein Bild des Lebens in allen Facetten. Diese Thematik stelle Gabler mit den ausgestellten Holzschnitten dar.