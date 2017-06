vor 1 Stunde Jutta Wilde Königsfeld Kunst und Köstlichkeiten gibt's auf dem Naturparkmarkt in Königsfeld

Die Naturparkmärkte mit ihrem vielfältigen Programm rund um regionale Produkte, kulinarische Genüsse und Handwerk gelten seit vielen Jahren als Publikumsmagnet. In diesem Jahr findet der beliebte Naturparkmarkt in Königsfeld am 2. Juli von 11 bis 18 Uhr statt.