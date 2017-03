Königsfeld Kunst oder Kitsch unter dem Hammer

Unterhaltsame Auktion im Kunstraum Königsfeld, viele Werke fanden Käufer.

Königsfeld (iß) Kunst oder doch nur Kitsch? Vor diese Frage sahen sich viele interessierte Besucher und potentielle Käufer gestellt, wobei die Käufer sie mit dem Griff zum Portemonnaie für sich beantworteten.

Stellt man man Manfred Molicki, Veranstalter der Auktion, diese Frage, so hält er sie eher für überflüssig. Ein versteckter Zensor niste in dieser Frage und, konsequent zu Ende gedacht, lande man schließlich bei dem nationalsozialistischen Kunstbegriff, wo es nur noch "richtige" Kunst, also "Nazikunst" gab und und der Rest war dann "entartet". Man müsse die Frage eher positiv sehen: Kunst wolle auch immer das Spiel. Auf das Spiel mit Formen, Farben und Motiven komme es dem Künstler an. Selbst vor dem Kitsch mache die Kunst spielerisch nicht halt, was man bei Jeff Koons erkennen könne. 30 von 300 Bildern standen im Kunstraum zur Auktion bereit. 300 Bilder wurden dem Kunstraum gespendet oder für die Auktion zur Verfügung gestellt. Manfred Molicki in der Rolle des Auktionators gab zu allen Bildern einen treffenden und interessanten Kommentar, so dass die Auktion durchaus unterhaltsamen geriet und die Zuschauer zu einem Spaziergang durch die Kunstgeschichte einlud.

Angefangen bei der persischen Seidenmalerei, das Bild hing dekorativ im Hintergrund, bis hin zu modernen und bekannten Künstlern, wie dem Maler und Zeichner Horst Janssen, der mit zwei Drucken vertreten war, stellte der Auktionator ein breites Spektrum an Bildern zum Kauf vor.

Echte Antiquitäten habe er auch zu bieten, so befeuerte Manfred Molicki die Nachfrage, das seien Werke, die gestern noch altmodisch waren, aber morgen schon wertvoll sein könnten. Drucke von Hundertwasser, ein Kalender mit Picassobildern oder der "Kraftstein" von Jutta Cuntze, einer freischaffenden Künstlerin, fanden ihre Käufer.

Auch Werke von Künstlern aus der Region, wie etwa Fritz Rapp, Elfie Schmidt, Gotthard Glitsch aus Königsfeld oder auch Lore Will, kamen unter den Hammer. Schließlich fand auch das Bild, das der SÜDKURIER für diese Auktion gespendet hatte, einen glücklichen Käufer.