Königsfeld Krawalle am Natursportpark  Jetzt wird scharf kontrolliert

Müll und Zerstörung bei wilden Parties im Natursportpark – Bürgermeister Fritz Link ist sauer. Jetzt sollen Polizei und Gemeinde abends verstärkt für Ordnung sorgen.

In der Sitzung des Gemeinderats beklagte sich Bürgermeister Fritz Link über Alkoholmissbrauch und Sachbeschädigung im Natursportpark. Es bestehe der dringende Verdacht, dass Schüler der Zinzendorfschulen hierfür infrage kämen. Mit der Schulleitung sei vereinbart worden, dass diese bei Schülern mit Reifeprüfung Einfluss nehme, sich beim Feiern hinterher ordentlich zu verhalten. Auch die Polizei werde verstärkt kontrollieren. Die Gemeinde könne nur an die Vernunft der Menschen appellieren. Auch Feiern müsse eine Grenze haben. Es sei bedauerlich, was jüngst wieder an der Freizeitanlage kaputtgemacht und wie sie verlassen worden sei. Obwohl es viele Müllbehälter gebe, liege der Abfall überall verstreut herum. Ein Mitarbeiter des Bauhofs räume täglich fast zwei Stunden auf, weil die Freizeitanlage sonst vermüllt werde. Die Gemeinde werde ab sofort selber in den Abendstunden kontrollieren und mit dem Polizeirevier St. Georgen eng zusammenarbeiten, kündigte der Bürgermeister an.