Königsfeld Kopfschmerzen: Ärzte warnen vor zu viel Kaffee  Ab zwei Tassen wird's kritisch

Andreas Dogor und Michael Kamphenkel referieren beim Arzt-Patienten-Forum in Königsfeld über Diagnose und Therapie von Kopfschmerzen. Es gibt 294 Unterarten, da fällt die Wahl des richtigen Facharztes schwierig.

Kopfweh – fast jeder kennt diese Form der Schmerzen. Oder gar die schlimmere Migräne. Was hat es damit auf sich? Wie gefährlich können Kopfschmerzen werden?

Mittlerweile sind Kopfschmerzen wissenschaftlich gut erforscht und medizinische Hilfe kann angeboten werden. Wie Abhilfe geleistet werden kann, trugen Andreas Dogor und Michael Kamphenkel im Haus des Gastes in Königsfeld vor. Das vor Ort bestehende Arzt-Patienten-Forum lud zum Vortrag über Kopfschmerzen ein.

Immer mehr Menschen suchen Rat beim Hausarzt. Häufig wird zu Hausmitteln gegriffen. Um Behandlungen vorzunehmen, bedarf es zunächst der Diagnose, welcher Facharzt eigentlich zuständig ist. Denn Kopfschmerzen haben vielfältige Ursachen, die den ganzen Körper betreffen können.

Es gibt vier verschiedene Kopfschmerzformen, die zu erkennen sind, erklärten die Referenten. Wenn von 30 Arten von Kopfschmerz die Rede sei, entspreche das nicht den Tatsachen. 294 Unterarten von Kopfschmerz werden unterschieden, so Dogor. Und zehn bis 20 Prozent aller Patienten in der Allgemeinpraxis leiden unter Kopfschmerzen, ist zu erfahren. Dass zwischen primären und sekundären Arten unterschieden wird, darüber wurden die Besucher aufgeklärt.

Die Migräne kommt in unterschiedlichen Formen vor. Oftmals kann ein solcher Anfall nach 60 Minuten zu Ende sein. Tagelange Anfälle sind ebenfalls nicht selten. Damit verbundenen Symptome wie Sehstörungen, halbseitige motorische- oder Sensibilitätsstörung, Sprach oder Gedächtnisstörungen und sogar die Kombination der Symptome sind möglich.

Wie Kaffee und Kopfschmerz zusammenhängen, erläuterte Michael Kamphenkel. Als Droge ist Kaffee gesellschaftlich am besten akzeptiert. So rechnete Kamphenkel vor, dass pro Tag Kaffeetrinker in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren 3,4 Tassen Kaffee zu sich nehmen. Mehr als zehn Tassen trinken 2,9 Prozent. Eine Tasse mit 125 Milliliter enthält circa 80 bis 120 Milligramm Koffein. Bis zu 200 Milligramm Koffein gelten als unbedenklich, sagte der Referent.