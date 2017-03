Königsfeld Kommentar: Königsfeld geht mit leuchtendem Beispiel voran

Die Gemeinde Königsfeld setzt ein Zeichen für Stromsparen.

Königsfeld macht es vor. Als eine von wenigen Gemeinden in der Region beteiligt sie sich an der weltweiten Energiesparaktion Earth Hour. Was für eine Gemeinde, die sich durchaus mit Stolz Energiesparkommune nennen darf eigentlich selbstverständlich erscheint, ist vielen anderen Gemeinden in der Umgebung bisher völlig unbekannt gewesen.

Dennoch: Die Welt retten kann man mit dieser einen Stunde Energiesparen freilich nicht. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Vielmehr soll ein dafür Zeichen gesetzt und die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Energiesparen in den eigenen vier Wänden beginnt. Denn schon kleine Dinge, sei es das Ausschalten des Computermonitors, das Ausstecken des Akku-Ladegeräts oder das Lichtausschalten, können auf Dauer große Auswirkungen haben. Und zwar nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den eigenen Geldbeutel. Es gibt also genug Anreize, sich den Augenblick Zeit zu nehmen, den es braucht, um die Aus-Taste zu betätigen.