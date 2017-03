Königsfeld Königsfelder Tennisplätze sollen für Investor weichen

Großes Interesse an dem Grundstück des Tennisclubs. Erwin Potschaske wird bei der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Eines ist sicher, über einen Mangel an jugendlichen Mitgliedern braucht der Tennisclub Königsfeld nicht zu klagen. Ein Schreiben des Vizepräsidenten des Badischen Tennisverbandes, Joachim Weber, bescheinigt dem knapp 70 Mitglieder zählenden Verein die zweithöchste Jugendquote des Verbandes. 62 Prozent in Königsfeld stehen 23 Prozent im Verband entgegen.

Die Jugend soll die Zukunft des in den vergangenen Jahren etwas schwächelnden Tennisclubs Königsfelds bilden. Das wünschen sich natürlich Vorstand und Mitglieder. Diese Zukunft ist aber auch von einem zweiten Faktor bestimmt, den die Vereinsmitglieder in ihrer Hauptversammlung eigentlich nichtöffentlich erörterten. Dennoch wurde bekannt, dass ein Investor Interesse am Gelände des Tennisclubs hat. Die Fläche der Anlage mit ihren drei Sandplätzen und dem Clubhaus bietet sich für die Erweiterung eines bestehenden Betriebes an. Eigentümer des Grundstücks ist die Gemeinde Königsfeld, die das Gelände an den Tennisclub verpachtet hat. Angedacht ist offensichtlich, dem Tennisclub durch die Gemeinde ein Ersatzgelände zur Verfügung zu stellen, das im Moment noch anderweitig genutzt wird. Im Moment sind die Beteiligten dabei zu klären, ob ein Einvernehmen erzielt werden kann. Bürgermeister Fritz Link wollte das Vorhaben auf eine Anfrage des SÜDKURIER nicht kommentieren, weil dies eigentlich noch ein interner Klärungsprozess sei.

Der Bericht der Vorsitzenden des Tennisclubs, Christiane Potschaske, belegte, dass der Verein im vergangenen Jahr einiges auf die Beine gestellt hat. So übernahmen einige Mitglieder rund um den stellvertretenden Vorsitzenden und Jugendwart Erwin Potschaske die aufwändige Frühjahrsinstandsetzung der Plätze und die Platzpflege. Das Kinderferienprogramm war dank verschiedener Teilnehmer sehr international. Die Kooperation mit der Schule läuft und bei einem offenen Turnier im September hatten die Teilnehmer viel Spaß.

Über zwei Monate zogen sich die Jugendclubmeisterschaften im September und Oktober, weil jedem Teilnehmer mehrere Spiele ermöglicht wurden. Insgesamt 80 Spiele kamen so für die 25 Teilnehmer zusammen. In Zukunft möchte der Verein mit der Ballschule Heidelberg zusammen arbeiten, die ein Bewegungsprogramm für Kinder und Erwachsene anbietet, dass Ballspiele aller Art einbezieht. Am Weihnachtsmarkt in Königsfeld beteiligte sich der Verein mit einem Stand zugunsten der Jugendkasse. Allerdings bemängelte man, dass die Standgebühr von 50 Euro für die kleinen Vereine zu hoch sei.

Rege diskutierten die Mitglieder den Vorschlag von Christiane Potschaske, die Eltern von Jugendspielern künftig um eine passive Mitgliedschaft zu bitten. Probehalber wird dieser Vorschlag auf freiwilliger Basis umgesetzt. Die Mitglieder nannten Argumente dafür und dagegen. Den hohen laufenden Kosten des Vereins, die gedeckt werden müssen, steht die Furcht vor Austritten und vor künftig weniger Mithilfe der Eltern gegenüber.

Erwin Potschaske

Einstimmig beschlossen die Mitglieder in der Hauptversammlung Erwin Potschaske zum Ehrenmitglied zu ernennen. Er ist aufgrund seines großen Engagements der Mann für alle Fälle. Er kennt "Jeden Hebel am Platz", so Andreas Gaus bei der Mitgliederversammlung, ist stellvertretender Vorsitzender und Jugendwart, zählt zu den Gründungsmitgliedern und spielt noch immer aktiv Tennis. 46 Jahre, von 1969 bis 2015, war er Mannschaftsspieler und absolvierte in dieser Zeit insgesamt 460 Ligaspiele. (put)