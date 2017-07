Königsfeld Königsfelder Kinder lernen Theaterspielen mit Profis

Die Mooswichtel vom Zauberwald studieren ein Stück mit dem Rollmopstheater Villingen ein und erleben einen großen Auftritt im Kurpark.

Königsfeld (kst) Die Kinder des Naturkindergartens Zauberwald entdeckten zusammen mit dem Villinger Rollmopstheater die Bühne der Welt. Zusammen mit Olaf Jungmann und Maximiliane Fleig vom Rollmopstheater probten die Kinder einige Wochen lang dreimal die Woche. Geplant war ein Auftritt beim großen Naturparkmarkt im Königsfelder Kernort.

Mit den beiden Profis aus Villingen wurde das Stück des bekannten Autors Ottfried Preußler, „Hörbe mit dem großen Hut“, einstudiert. Hörbe mit dem großen Hut ist ein Hutzelmann und wohnt im Siebengiebelwald, in dem alle Hutzelmänner wohnen. An einem besonders schönen Herbsttag beschließt Hörbe, statt Preiselbeermarmelade einzukochen, einen Ausflug zu machen. Auf seiner Wanderung erlebt Hörbe so einiges, angefangen von Ameisen, die über ihn herfallen und fressen wollen, über eine abenteuerliche Fahrt über die Rabenteiche bis hin zu einer erschreckenden Bekanntschaft, die zu einer wahren Freundschaft wird.

Bei den Proben lernten die Zauberwaldkinder verschiedene Gangarten, probierten die unterschiedlichsten Mimiken und Gestiken aus und natürlich gab es auch viel zu lachen. So erarbeiteten sich die Kinder verschiedene Rollen, sie wurden mutiger und selbstbewusster und lernten, sich vor einer Gruppe zu präsentieren. Olaf Jungmann übernahm als Hutzelmann-Forscher die Rolle des Erzählers, die er mit viel Humor ausfüllte. Die Kinder stellten Hörbe, der im Siebengiebelwald als einer der Hutzelmänner lebt, dar.

Kleine und große Darsteller waren ganz schön aufgeregt, als es dann endlich auf die Bühne und vors Publikum ging. Auf der Wiese im Kurpark wurden die Kulissen aufgebaut. Die Bänke, die im Halbkreis davor gestellt wurden, waren mit Zuschauern voll besetzt. Natürlich waren Eltern und Geschwister sehr gespannt auf das Stück der Kindergartenkinder. Umso symphatischer war es dann auch, dass nicht alles so klappte wie geplant. Über den donnernden Applaus freuten sich die Kinder dann auch ganz besonders und strahlten um die Wette.