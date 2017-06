Königsfeld Königsfelder Grundschüler sind jetzt Junior-Ranger

Die Dritt- und Viertklässler lernen das richtige Verhalten im Naturschutzgebiet vom Profi. Die Exkursion führt an den artenreichen Feldberg – der hat einige Überraschungen für die Kinder parat.

Die Königsfelder Grundschüler dürfen sich ab sofort Junior-Ranger nennen. Bei einem eintägigen Workshop auf dem Feldberg, rund um das Haus der Natur, erhielten die Dritt- und Viertklässler nun das begehrte Abzeichen.

Zusammen mit Klassenlehrerin Julia Benkert und Projektleiterin Gabi Uttenweiler erlebten die Kinder einen spannenden und abwechslungsreichen Tag in der artenreichen Natur am Feldberg. Ermöglicht wurde dies durch das Projekt Naturparkschule sowie durch die Unterstützung des Fördervereins der Grundschule.

Einfach mit dem Bus auf den Feldberg fahren und ein Abzeichen bekommen? Nein, so einfach, wie sich einige Schüler vorgestellt hatten, war es nicht. Nach der Ankunft und der Begrüßung durch die Feldberg-Ranger wurde die Gruppe zunächst einmal geteilt. Danach ging es auf Tour durch das Naturschutzgebiet.

Zusammen mit dem großen Ranger erforschten die Kinder die Natur, entdeckten fleischfressende Pflanzen, spürten den Borkenkäfern nach und hielten Ausschau nach seltenen Tieren und Pflanzen. Die Wanderung dauerte drei Stunden, der Weg führte vom Haus der Natur bis zum Bismarck-Denkmal.

Dort wurden die Schüler an verschiedenen Stationen über die Besonderheiten des Feldbergs informiert. So lernten die Kinder das richtige Verhalten in einem Naturschutzgebiet, warum der Dreizehenspecht wieder auf dem Feldberg heimisch ist (er mag wenig bewirtschaftete Fichtenfelder über 1000 Meter mit Totholz) und wo es dem Auerhahn gefällt und was er gerne frisst.

Auch die Pflanzenkunde kam natürlich nicht zu kurz, denn jetzt wissen die Kinder auch, dass im Feldsee das stachelsporige Brachsenkraut wächst. Das ist ganz selten und kommt sonst nur in Skandinavien vor. Anschließend mussten Aufgaben gelöst und für den Naturschutz mit angepackt werden.

Nach einer angeregten Vesperpause zurück im Haus der Natur wurden die Schüler wieder in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe beschäftigte sich beispielsweise mit Insektenkunde. Dabei gingen die Schülerinnen und Schüler mit sogenannten Insektenstaubsaugern und Becherlupen auf die Jagd nach Kleinstlebewesen. Anhand von einfachen Bestimmungsschlüsseln konnten so die Tiere unterschiedlichen Tiergruppen zugeordnet werden. Eine weitere Gruppe baute als Insektenschützer einfache Nisthilfen für Insektenarten.

Aber auch die Gruppe Vogelschützer war am Werk. Diese baute für in Höhlen lebende Vögel Nistkästen. Ein weiteres Team setzte sich zeichnerisch mit der Natur am Feldberg auseinander.

Mit viel Eifer und allergrößtem Spaß waren die Schüler bei allen Aktivitäten dabei. Projektleiterin Gabi Uttenweiler freute sich über den gelungenen Lehrgang. "Diese Exkursion werden wir sicherlich nicht zum letzten Mal gemacht haben", ist sie überzeugt.

Jeder Schüler erhielt dann auch zum Abschluss das Junior-Ranger-Abzeichen als Ärmelaufnäher. Eine Urkunde bescheinigte der Gruppe zudem ihren Einsatz für das Naturschutzgebiet.

Abzeichen

Das Junior-Ranger-Abzeichen ist eine Auszeichnung für Kinder und Jugendliche. Um das Abzeichen zu erlangen, müssen die Kinder sich über Natur und Naturschutz am Feldberg informieren und sich aktiv für das Naturschutzgebiet einsetzen. Voraussetzung für den Erwerb des Abzeichens ist die Teilnahme an einer naturkundlichen Führung sowie die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe. Ziel des Angebots ist es, Kinder für die Natur zu begeistern und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt anzuregen.