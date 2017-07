Mönchweiler/Königsfeld Königsfeld und Mönchweiler stellen gemeinsames Kinderferienprogramm vor

53 Veranstaltungen bietet der Kindersommer. Kommunen entwickeln Programm interkommunal. Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre beschränkt.

Es soll für die Kinder in den Gemeinden Königsfeld und Mönchweiler ein schöner Sommer werden – mit viel Abwechslung und interessanten Veranstaltungen. Unter dem Namen Kindersommer haben beide Kommunen nun ein Kinderferienprogramm präsentiert, das erstmals gemeinsam ausgearbeitet wurde. Davon, dass man in beiden Verwaltungen nun an einem Strang zieht, sollen letztlich alle profitieren. Es sei gelungen, ein "beeindruckendes Programm" auf die Beine zu stellen, meint Königsfelds Bürgermeister Fritz Link. Das sieht auch sein Amtskollege aus Mönchweiler so. Rudolf Fluck sieht eine größere Bandbreite im neuen Programm. Er ergänzt: "Wir haben durch die Kooperation einen ganz anderen Handlungsspielraum."

Die Liste der Vorteile, die beide Verwaltungschefs aufzählen, ist lang. In Königsfeld sei es so, dass man erstmals über den kompletten Zeitraum der Ferien ein Programm präsentieren könne. Dies sei bisher nur wochenweise veröffentlicht worden. Nun habe man in einer Broschüre alle 53 Veranstaltungen gebündelt. Durch die Kooperation haben sich vielfältig neue Möglichkeiten und Ideen ergeben. Das soll in Zukunft ausgebaut werden. Für Mönchweiler sei das Kinderferienprogramm immer schwer zu stemmen gewesen, vor allem bei Veranstaltungen, die außerhalb stattfinden. Hier habe man in der Zusammenarbeit mit Königsfeld die Gelegenheit, beispielsweise einen Ausflug in das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck zu organisieren.

Um Planungssicherheit zu bekommen, ist das neue Konzept auf eine Dauer von drei Jahren aus­gelegt. Das Jahr 2017 wird von den beiden Or­ganisationsbüros in den Gemeindeverwaltungen als Startphase betrachtet. In den kommenden Jahren sollen sich noch mit den gemachten Er­fahrungswerten neue Programmpunkte entwi­ckeln. Das Programm startet mit dem Familientheater im Rahmen des Burgspektakels am 23. Juli. Es bietet dann Veranstaltungen bis zum 8. September.

Mit einer Auflage von 1500 Exemplaren werden interessierte Familien über Kindergärten, Schu­len und die Auslagen der beiden Gemeindever­waltungen erreicht. Sonja Bantle, Veranstaltungsleiterin bei der Gemeinde Königsfeld, sagt, dass das Angebot nun viel größer sei. Besonders betont sie den Spieletreff, der im Ferienzeitraum jeden Tag im Jugendkeller in Königsfeld angeboten wird. Dort kümmern sich Erzieherinnen um die Kinder, das Angebot richtet sich an Kinder zwischen vier und sechs Jahren.

Zusätzlich sei auch die Inklusion ein Thema, das in der Broschüre und bei der Konzeption des Kinderferienprogramms berücksichtigt wurde. Das Siegel "Komm, mach mit" weißt dort Veranstaltungen aus, die für Kinder mit und ohne Behinderung angeboten werden.

Die Kosten für das Kinderferienprogramm tragen die beiden Gemeinden. Sponsoren zudem ak­qui­rie­rt. Königsfeld hat im Haushalt ein Budget von 1000 Euro eingestellt. Die Gemeinde Mönchweiler plant mit 800 Euro Budget.

Anmeldung