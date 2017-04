Königsfeld Königsfeld: Abschied mit buntem Frühlingsfest bei der Kindertagesstätte in Neuhausen

Die Kinder der Kindertagesstätte in Neuhausen verabschiedeten ihre beliebte Erzieherin mit einem bunten Frühlingsfest.

Rund um die Kindertagesstätte in Neuhausen gab es keinen einzigen Parkplatz mehr. Aus nah und fern strömten gestern die Besucher zum Frühlingsfest der Kindergartenkinder. Mit ihren Erzieherinnen hatten sich die Jüngsten der Gemeinde ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Ein buntes Potpourri mit unterhaltsamen Darbietungen.

Schon Monate vorher wurde mit den mehr als 60 Kindern der Tagesstätte geprobt, gebastelt und dekoriert. Allein Traudel Conrad durfte von vielen Aktivitäten nichts erfahren, da die beliebte Erzieherin gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet werden sollte. Herzallerliebst waren die Krippenkinder in ihren Marienkäferkostümen anzusehen. Mit ihrem Sonnenkäfertanz eroberten sie die Herzen der Zuschauer. Die Größeren glänzten mit dem Katzentanz, einem Lied mit Gorilla und Sonnenbrille oder auch mit dem Tanz zur Roboterprogrammierung.

Kindertagesstättenleiterin Martina Wolf führte durch das Programm. Mit kleinen Rückblicken informierte sie über die Veränderungen der vergangenen Jahre: Bestand das Erzieherteam 2007 noch aus vier Personen, so sei es inzwischen auf 13 Kolleginnen angewachsen. 2011 wurde der Kindergarten mit dem Krippenneubau zur Kindertagesstätte. Die Öffnungszeiten wurden kontinuierlich erweitert, Mittagessen und Nachmittagsbetreuung kamen hinzu. Erzieherin Traudel Conrad wurde nicht nur von offizieller Seite verabschiedet: Als Überraschung hatte die Kindertagesstätte viele Wegbegleiter eingeladen. Auch der ehemalige Hauptamtsleiter der Gemeinde, Martin Laufer, sowie die Grundschulkinder kamen zur Verabschiedung.

Abwechslung fanden die Kinder auf einer Spielstraße in der Turnhalle. Ob Bilder mit der Farbschleuder malen oder im Sand nach versteckten Halbedelsteinen wühlen: Die Kinder hatten sichtlich Spaß. Der Elternbeirat organisierte zudem eine Tombola, die Jugendkapelle Neuhausen/Mönchweiler des Musik- und Trachtenvereins spielte unter der Leitung von Hans-Jörg Kammerer. Die Eltern hatten zudem die Möglichkeit, sich über Förderverein und Musikverein zu informieren.

Verabschiedung

Über ein Vierteljahrhundert war Traudel Conrad als Erzieherin für die Gemeinde Königsfeld tätig. Geboren 1955, absolvierte sie eine polytechnische Oberschule in der ehemaligen DDR, bevor es dann auf die pädagogische Schule in Schwerin ging. Sechs Tage vor dem Mauerfall flüchtete sie mit ihrer Familie 1989 nach Westdeutschland. In Königsfeld angekommen war sie zuerst als Serviererin in der Albert-Schweitzer-Klinik tätig. Nach einem Berufspraktikum zur Anerkennung ihrer Erziehertätigkeit kam sie 1993 in den Kindergarten Buchenberg. Ab August 2005 wechselte sie dann in den Kindergarten Neuhausen.