Königsfeld Knallgelbe Protestplakate gegen Baumfällaktion in Königsfeld

Die Gegner einer Umgestaltung des zentralen Zinzendorfplatzes in Königsfeld bringen sich mit einer nächtlichen Aktion wieder in Erinnerung.

Mit leuchtend gelben Plakaten wurden in der Nacht zum Montag die Bäume am Königsfelder Zinzendorfplatz versehen. Die Plakate stammen offensichtlich von einer Gruppe Baumschützer, die sich ein weiteres Mal gegen das bereits beschlossene Fällen der meisten Bäume des Platzes im Zuge dessen Umgestaltung wehren möchten. Doch nicht nur das Fällen der Bäume, auch die Art und Weise des Zustandekommens der Beschlussfassung, wird mit den Plakaten angeprangert.

Die Plakattexte lauten beispielsweise "Alle Welt schaut ganz gebannt auf geschliffenen Diamant", "Geld regiert die Welt sogar in Königsfeld", "Gehört werden ist nicht erhört werden" oder auch "Zur perfekten Platzgestaltung greift zur Säge die Verwaltung". Ein Baum trägt unter dem Plakat zudem eine goldene Kette mit Vorhängeschloss. Die Hinweistafel an der Ecke Luisenstraße/Friedrichstraße wurde außerdem mit einem Plakat in Anlehnung an Stuttgarter Proteste versehen, das rot durchgestrichen den Text "Königsfeld 21" trägt.

Passanten reagierten am frühen Montagmorgen ganz unterschiedlich auf die Plakataktion. So brachte eine Radfahrerin, die stoppte, um die Text der Plakate zu lesen, zweierlei zum Ausdruck. Zum einen sei man in Königsfeld ja nicht grundsätzlich gegen Veränderungen. Kein Verständnis habe sie allerdings dafür, dass man zunächst den Bürgern das Gefühl gebe, sie anzuhören und sie unter anderem in Bürgerwerkstätten zu Wort kommen lasse. Bei der Entscheidungsfindung, so die Passantin, würde dann allerdings die offensichtliche Mehrheitsmeinung der Bürger ignoriert.

Ältere Schüler, die den Zinzendorfplatz am ersten Schultag nach den Osterferien auf dem Weg zum Unterricht überquerten, widmeten den Plakaten meist keinen Blick. Angesprochen auf die Aktion, brachten mehrere zum Ausdruck, gar nicht zu wissen, um was es letztlich ginge. Ganz anders ein Passant. Er hatte offensichtlich die Diskussion um die Umgestaltung des Platzes und die Argumente intensiv verfolgt, denn einzelne Aussagen auf den Plakaten ordnete er sofort Worten aus dem Mund von Bürgermeister Fritz Link zu. Außerdem vermutete dieser Passant, das Fällen der Bäume, und damit der Baubeginn auf dem Zinzendorfplatz, könnte nun unmittelbar bevorstehen, denn aus dem kleinen umzäunten Weiher sei bereits das Wasser abgelassen worden.

Die Protestaktion mit den gelben Plakaten ist nicht die erste. Im Herbst hatten Unbekannte an jeden Baum einen Trauerflor gehängt. Auf an den Bäumen angebrachten Karten hieß es "Zum Tode verurteilt".

Zwei alte Bäume bleiben

In seiner Sitzung am 19. Oktober entschied sich der Gemeinderat Königsfeld für die sogenannte Variante eins der Umgestaltung des Zinzendorfplatzes. Demnach bleiben nur zwei alte Bäume von insgesamt 38 stehen. Bereits zuvor bemühten sich etliche Bürger, unter anderem durch eine Unterschriftensammlung, vergeblich um eine anderweitige Entscheidung. (put)