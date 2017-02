Königsfeld Kleine Narren leuten die Fasnet ein

Fünfte Jahreszeit startet mit buntem Programm. Narrenwäsche wird aufgehängt – der Narrenbaum steht jetzt vor dem Rathaus

Narrenwäsche aufgehängt, Narrenbaum gestellt und den ersten Kinderball gefeiert: Für die Narren in Neuhausen ist seit Samstag die heiße Phase der fünften Jahreszeit eingeläutet. Um die Mittagszeit trafen sich mehrere Mitglieder der Narrenzunft Geisterrecken und Wolfsnarro, um die Fähnele im Zickzackkurs von Haus zu Haus zu spannen und zumindest einen großen Teil der Umzugsstrecke für den Umzug am Fasnetmontag (27. Februar) zu dekorieren.

Kaum war dies erledigt, wurde auch schon ein bunt geschmückter Narrenbaum mit beachtlichen 23 Metern Länge angekarrt, der mit menschlicher Muskelkraft und mit Hilfe mehrerer Streben in das Ankerloch vor dem Rathaus bugsiert wurde. Er soll nun fasnetliche Freude versprühen.

Peinlichkeiten ausgeplaudert

Bereits am Freitag hatten sich die Bühnenakteure für die Hauptprobe des Zunftsballs am Samstag, 26. Februar, im Saal des Gasthauses "Kreuz" getroffen und letzte Feinheiten abgestimmt. Den Besuchern wird wieder ein vielfältiges Programm mit Sketchen, Showtänzen, Parodien und dem Männerstammtisch geboten. Letzterem ist es erneut gelungen, Peinlichkeiten und Fettnäpfe von Bürgern aus dem Ort und der Gesamtgemeinde in Erfahrung zu bringen, die dann der breiten Öffentlichkeit ausgeplaudert wurden.

Kleine Schlierbachnarren treten auf

Nachmittags fand der Kinderball im Kreuzsaal statt. Da gab es bereits einen Vorgeschmack, was die Zunftball-Besucher erwarten wird. Gleich vier Auftritte hatten die kleinen Schlierbachnarren aus Schabenhausen, die bei ihren Tänzen mal im Gardekostüm, mal ganz auf bayerisch, begeisterten.

Auch eine Gruppe mit fünf Mädels von der KJG traute sich auf die Bühne und zeigte einen in eigener Regie einstudierten Tanz. Dies animierte zwei kleine kostümierte Narren, als Duo eine kleine tänzerische Einlage zu geben. Zwischen den Auftritten des Narrensamens sorgte Blödelbarde Gerald für Heiterkeit. Er forderte vor allem die kleinen Gäste zum Mitmachen auf.