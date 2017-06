Königsfeld Kinderbetreuung in Königsfeld wird teurer

Kinderbetreuung in Königsfeld wird teurer

Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales stimmt der Anhebung der Elternbeiträge zu. Zukünftig sind fünf bis sechs Prozent mehr im Monat zu zahlen.

Eltern, die ihren Nachwuchs in eineder kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen unterbringen, werden demnächst mehr Zahlen müssen. Dies beschloss der Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Somit werden sich die Elternbeiträge für Regelkindergarten und Kindergrippe im Kindergartenjahr 2017/2018 um fünf bis sechs Prozent erhöhen.

Somit zahlt eine Familie mit einem Kind für den Regelkindergarten 114 Euro anstatt 108 Euro. Familien mit zwei Kindern zahlen jeweils 87 Euro statt 80 Euro, Familien mit drei Kindern müssen 59 Euro statt 53 Euro zahlen und Familien mit vier oder mehr Kindern 21 Euro anstatt 17 Euro. Für die Kindergrippe erhöht sich der Beitrag bei einem Kind von 307 Euro auf 328 Euro, bei zwei Kindern jeweils von 228 Euro auf 245 Euro, bei drei Kindern von 155 Euro auf je 167 Euro und bei vier oder mehr Kindern von 61 Euro auf 68 Euro pro Kind.

Einer der Hauptgründe für den Anstieg seien die gestiegenen Personalkosten, sagte Barbara Horstmann vom Hauptamt. Dies sei ein Ergebnis der neuen Tarifs, der Ende 2015 abgeschlossen wurde und der eine erhebliche Verbesserung des betroffenen Personals mit sich gebracht habe. Daher empfehleder Städte- und Gemeindetag für das kommende Kindergartenjahr eine Steigerung des Elternbeitrags von acht Prozent empfohlen.

Die Gemeinde Königsfeld orientiere sich bei den Elternbeiträgen an diesen Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände, erklärte Bürgermeister Fritz Link. Allerdings habe Königsfeld die Beiträge in Voraussicht bereits im Vorjahr um fünf Prozent, anstatt der üblichen drei Prozent, erhöht und habe daher mehr Spielraum. "Wir brauchen jetzt nicht diese drastische Erhöhung um acht Prozent", sagte er.

Eine Erhöhung sei dennoch notwendig, um die Gemeinde bei der Finanzierung der Einrichtungen zu entlasten, meinte der Bürgermeister. Denn Königsfeld müsse jährlich einen beachtlichen Betrag bezuschussen, allein für 2018 gehe man von rund 700 000 Euro aus. "Die Elternbeiträge sind bei weitem nicht ausreichend", sagte er. Außerdem sei man bewusst dagegen, die Elternbeiträge auf einem zu niedrigen Niveau zu halten. "Das ist auch im Sinne der Gleichberechtigung", betonte der Bürgermeister.

Für die Mitglieder des Ausschusses eine nachvollziehbare Argumentation, auch wenn erkannt wurde, dass die finanzielle Belastung für Eltern durch die Beitragerhöhung größer werde. "Für die Kostenträger ist es eine deutliche Zunahme", meinte Gemeinderat Gunther Storz von den Grünen. Nichtsdestotrotz finde er es gut, dass die Erziehen mehr Geld bekommen. Es sei schließlich auch im Interesse der Eltern, dass ihr Nachwuchs von kompetenten und qualifizierten Personal betreut werde und dies koste nunmal.

Auch Gemeinderat Hans Mack von den Freien Wählern merkte an, dass es eine kräftige Erhöhung sei. Er wollte wissen, wie die Beitragssteigerung zukünftig aussehen werde. Bürgermeister Link antwortete, dass Zukunftsprognosen zwar schwer seien, es aber so schnell keine solche Tarifänderung mehr geben werde. Die Beitragserhöhungen werden sich daher in einem üblichen Rahmen von rund drei Prozent im Jahr bewegen.