Königsfeld Jahresrückblick 2016: Eine emotional geführte Diskussion zum Zinzendorfplatz

Lange war der Zinzendorfplatz das Hauptthema in Königsfeld. In 2017 erfolgt die Umgestaltung

Die Diskussion um die Zukunft des Zinzendorfplatzes in Königsfeld brachte die Gemüter in der Gemeinde in diesem Jahr des Öfteren zum Kochen. Eine knapp ein Jahr lange Bürgerbeteiligung beleuchtete das Thema von allen Seiten. In Bürgerwerkstätten brachten sich viele Teilnehmer ein. Im Laufe der Debatte standen sich schließlich zwei Pole gegenüber. Die, die sich eine Umgestaltung und ein Fällen der Bäume vorstellen konnten. Und die, die sich eine Umgestaltung zwar auch wünschten, jedoch lieber mehr Bäume hätten stehen lassen.

Am Ende dieses langwierigen Prozesses stand eine Entscheidung des Gemeinderats, der sich für die Umgestaltung nach der sogenannten Variante eins aussprach. Es bleiben demnach nur zwei alte Bäume von insgesamt 38 stehen. Damit war auch den Bemühungen vieler Bürger ein Ende gesetzt, die unter anderem durch eine Unterschriftensammlung oder Leserbriefe mitredeten. Auch die Entscheidungsfindung sorgte letztlich für viel Gesprächsstoff und auch für Verstimmung.

Trotzdem steht die Entscheidung fest, die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes wird im Herbst des kommenden Jahres beginnen. Bis dahin wartet die Gemeinde Königsfeld noch auf die Zusage auf Zuschüsse aus diversen Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg und des Bundes. Zwei Anträge hat die Gemeinde hierzu parallel gestellt. Sie sind zwar nicht kombinierbar, aber die Verwaltung will nichts unversucht lassen, um die Last der über zwei Millionen Euro teuren Sanierung möglichst gut zu verteilen. Eine Umgestaltung kann nur dann erfolgen, wenn zumindest aus einem der Fördertöpfe Mittel fließen. Dies gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. Die Investitionssumme für die Umgestaltung liegt bei gut zwei Millionen Euro.