Infos über das Glasfasernetz

Bei einer Informationsveranstaltung will die Gemeinde Königsfeld über den Ausbau der Leitungen informieren.

Königsfeld – Der erste Schritt für den Ausbau des Glasfasernetzes im Ortsteil Burgberg steht bevor. Die Stadt Königsfeld und der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar laden die Bürger am Dienstag, 25. April, um 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in der Turnhalle der Grundschule Burgberg ein. Dort bekommen alle betroffenen Anwohner der Burgstraße, des Winterbergwegs, der Erdmannsweiler- und Talstraße und in der Talaue einen Einblick in die Glasfasertechnik, den Ablauf des Ausbaus und Informationen zu den Kosten und Tarifen. Bürgermeister Fritz Link und Dezernent Reinhold Mayer stehen für Fragen zur Verfügung.

Der voraussichtliche Baustart erfolgt dann im Herbst. Der Zweckverband legt die Glasfaser direkt ins Gebäude. Das ermöglicht einen optimalen Internetzugang, ohne einen Geschwindigkeitsverlust. So können heute bereits Übertragungsraten von bis zu 10 000 Mbit pro Sekunde realisiert werden.

Die Breitband-Glasfasern sind lange, dünne Fasern, die aus geschmolzenem, hoch reinem Quarzglas hergestellt werden. Bei der Datenübertragung via Glasfaser werden die Daten als Lichtsignale codiert und durch optische Leitungen gesendet. Im Vergleich zu Kupferkabeln können Signale in Glasfasern viel verlustärmer und deutlich schneller übertragen werden. Weitere Vorteile der Datenübertragung in Glasfaserkabeln sind die Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen und die deutlich höhere Abhörsicherheit im Vergleich zu anderen Leitungsnetzen.