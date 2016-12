Königsfeld In Neuhausen wird die Forststraße weiter saniert

Ende April soll der dritte Bauabschnitt starten. Dafür investiert die Gemeinde 552 000 Euro.

Die Sanierung der Forststraße im Ortsteil Neuhausen geht in die nächste Runde. Im kommenden Jahr soll mit dem dritten Bauabschnitt von der Einmündung Mesmerlehen bis zur Hausnummer 51 begonnen werden. Im Gemeinderat wurden nun die Pläne, die voraussichtlichen Kosten und der Zeitraum für das Projekt vorgestellt und die Ausschreibung der Arbeiten vom Gemeinderat einstimmig auf den Weg gebracht.

Eine Sanierung ist auch nötig, insbesondere in Hinblick auf den sehr schmalen und stellenweise fehlenden Gehweg. Hier soll ein durchgehender Gehweg mit einer Breite von 1,50 Meter entstehen. Auch die Straße selbst wird verbreitert, um die Verkehrssituation zu verbessern und beidseitiges Befahren bei Begegnungsverkehr zu ermöglichen.

Des Weiteren sind Erneuerungen der Kanalisation und der Wasserleitungen bis zur Grundstücksgrenze der Anlieger vorgesehen. Während der Arbeiten werden die Bewohner über überirdische Ersatzleitungen mit Wasser versorgt. Grundstückseigentümer können selbst entscheiden, ob eine selbst zu finanzierende Sanierung auf dem eigenen Boden erfolgen soll oder nicht. Dazu werde es Anfang kommenden Jahres eine Informationsveranstaltung geben, sagte Bürgermeister Fritz Link. "Man kann nur jedem empfehlen, das zu machen", meinte der Bürgermeister. "Damit die Straße im Fall eines Rohrbruchs nicht wieder aufgerissen werden muss", fügte er an.

Der Zweckverband Breitband wird zudem Leerrohre für Glasfaser verlegen, durch die die Haupttrasse verlaufen soll. Auch hier haben die Anwohner eventuell die Möglichkeit, über einen Hausanschluss zu entscheiden.

Der Zeitplan sieht nun eine Veröffentlichung am 13. Januar vor. Die Vergabe soll in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 22. Februar, erfolgen. Baubeginn ist für Ende April vorgesehen. Im September 2017 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 552 000 Euro. Planung und Aufsicht über das Projekt mit Kosten von rund 40 000 Euro wurden an das Büro Bit-Ingenieure aus Villingen vergeben.