Königsfeld In Königsfeld wird weniger gestohlen

Udo Littwin präsentiert im Gemeinderat die Kriminalitätsstatistik für 2016 – mit einigen positiven Ergebnissen. Doch die Forderung nach mehr Polizeistreifen im Ort bleibt Wunschdenken.

Königsfeld (log) In der Gemeinde Königsfeld lässt es sich verhältnismäßig sorgenfrei leben. Das Kriminalitätsaufkommen ist im Vorjahr im Vergleich zu 2015 um 24 Fälle auf 114 Straftaten zurückgegangen. In der von Polizeihauptkommissar Udo Littwin vom Polizeirevier St. Georgen in der Sitzung des Gemeinderats vorgestellten Kriminalitätsstatistik bedeutet dies eine Verbesserung um 17,6 Prozent.

Am erfreulichsten sind der Rückgang der Diebstähle von 59 in 2015 auf 25 und Vermögens- und Fälschungsdelikte von 29 auf 13 Fälle. Sexualdelikte (2) und Rohheitsdelikte (15) haben sich nicht verändert, Gewaltkriminalität ist von zwei auf drei Fälle leicht gestiegen. Um 100 Prozent zugenommen hat die Rauschgiftkriminalität (2) und um 200 Prozent die Gewalt gegen Polizeibeamte (2). Allerdings schlage die Zunahme von nur einem Fall durch die niederen Fallzahlen aus dem Vorjahr mit voller Wucht zu, weshalb die Statistik differenziert betrachtet werden müsse, so Littwin.

Nicht ganz so erfolgreich wie 2014 (67,4 Prozent) und 2015 (53,6 Prozent) waren die Beamten bei der Aufklärung. 2016 betrug die Quote 50,9 Prozent. Alkohol mache stark, Drogenkonsum schmerzunempfindlich und auf Pfefferspray werde nicht reagiert. Da sei die Polizei mit ihren Möglichkeiten schnell am Ende, räumte Littwin ein.

Zur Polizeireform sagte der Revierleiter: "Die Hoffnung stirbt zuletzt". Er sei Anfang der Woche bei einer Dienstbesprechung im Präsidium in Tuttlingen gewesen. Die Politik mache sich viele Gedanken, entschieden sei noch nichts. Die Reform von der Reform werde keinen Einfluss auf das Revier in St. Georgen haben. "Das steht wie ein Fels in der Brandung", versicherte Littwin. Bis die neue Reform umgesetzt sei, werde man das Jahr 2023 schreiben. In der Zwischenzeit würden viele Beamte in Pension gehen, er auch.

Der Wunsch von Bürgermeister Fritz Link, dass durch die Reform mehr Personal auf die Straße komme, werde ein Wunsch bleiben, bedauerte Littwin. Link erinnerte daran, dass die Landesregierung bei der ersten Reform das Ziel verfolgt habe, mehr Beamte für die Streife zu rekrutieren. Nun würden die gleichen Fehler wieder gemacht. Die Reaktionszeiten, bis ein Streifenwagen zu einem Fall käme, seien äußerst unbefriedigend, tadelte Link.