Königsfeld In Königsfeld gehen am Samstag die Lichter

Die Gemeinde beteiligt sich an der Earth Hour. Die Aktion ist vielen aber noch unbekannt.

Am kommenden Samstag werden am Haus des Gastes und am Rathaus in Königsfeld die Lichter ausgehen. Grund dafür wird allerdings kein Stromausfall oder eine durchgebrannte Sicherung sein. Die Gemeinde beteiligt sich an der weltweit stattfindenden Aktion Earth Hour der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF), bei der ein Zeichen für Umweltschutz durch Energiesparen gesetzt werden soll. Damit ist Königsfeld Vorreiter, denn in der Region ist sie bisher die einzige Gemeinde, die die Aktion aktiv unterstützt.

Für eine Stunde, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr, wird die Gemeinde Königsfeld die Beleuchtung des Rathauses und des Haus des Gastes ausschalten, um so ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. "Das Tolle an Earth Hour ist, dass jeder mitmachen kann", sagt Bürgermeister Fritz Link über die Aktion. Daher bittet er die Königsfelder, sich ebenfalls zu beteiligen: "Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Gemeinschaft." Mönchweiler: Dass Königsfeld die einzige Gemeinde in der Region ist, die sich beteiligt, liegt allerdings nicht am Unwillen der Verwaltungen. Denn vielen ist diese Aktion, wenn überhaupt, nur sehr oberflächlich bekannt. So zum Beispiel Mönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck: "Das höre ich zum ersten Mal", sagt er, als er auf das Thema angesprochen wird. Allerdings sei das kein wirkliches Thema für Mönchweiler, da die Licher am Rathaus zu dieser Zeit ohnehin aus seien. Die Idee an sich sei allerdings nicht schlecht, meint er. "Ich finde, das ist eine gute Aktion."

Dauchingen: Ähnlich verhält es sich in Dauchingen. "Die Aktion war mir nicht bekannt und somit haben wir uns diesbezüglich auch keine Gedanken gemacht", sagt Bürgermeister Torben Dorn. Am Samstagabend seien die gemeindlichen Gebäude ohnehin nicht in Betrieb, sodass ein Mitmachen ohnehin ausscheiden würde.

Unterkirnach: Auch in Unterkirnach sei die Aktion bisher unbekannt gewesen, wie es von Seiten der Gemeindeverwaltung heißt. Allerdings wäre es auch eher schwierig gewesen, sich zu beteiligen, da der Samstag Anreisetag für Gäste sei. "Bürgermeister Braun sieht das kritisch", heißt es.

Brigachtal: Positiv steht man der Idee in Brigachtal gegenüber. Dort ist die Aktion zumindest nicht völlig unbekannt, wie Bürgermeister Michael Schmitt zugibt. "Gehört habe ich schon davon." Allerdings habe man sich damit bisher in der Verwaltung nicht weiter beschäftigt. "Ich könnte mir vorstellen, dass man so etwas initiiert", meint er. "Es wäre für nächstes Jahr eine interessante Aktion." Er werde die Idee mitnehmen und im Sechser-Club zur Sprache bringen.

Niedereschach: Ähnlich äußert sich auch Bürgermeister Martin Ragg aus Niedereschach: "Bislang ist noch niemand diesbezüglich an uns herangetreten", sagt er. Er signalisierte aber, dass sich die Gemeindeverwaltung für die Zukunft gerne damit auseinandersetzten wolle.

Earth Hour

Informationen und Tipps zum Stromsparen im Alltag gibt es im Internet auf www.wwf.de/earthhour

Die Earth Hour ist eine Aktion des WWF, die zum ersten Mal im Jahr 2007 in Sydney stattfand. Seitdem hat sie sich nach Aussage der Umweltschutzorganisation in über 170 Länder ausgebreitet. Weltweit neben etwa 7000 Städte und Gemeinden teil. (tol)