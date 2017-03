Königsfeld Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall auf der Landesstraße 177

Ein 24-Jähriger wird von der Sonne geblendet und fährt auf Vorausfahrende auf

Königsfeld (sk) Zu einem heftigen Auffahrunfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwochabend auf der Landesstraße 177 bei Königsfeld gekommen. Wie die Polizei mitteilte war eine 54 Jahre alte Fahrerin eines Skoda-Kombis auf der Landesstraße unterwegs. Als sie aufgrund eines vor ihr abbiegenden Autos anhalten musste, fuhr der 24 Jahre alte Fahrer eines Mercedes fast ungebremst in den Skoda. Grund für den Aufprall war laut Polizeimeldung, dass der 24-Jährige durch die tief stehende Sonne geblendet wurde und die Situation zu spät erkannte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall keine zu Schaden.