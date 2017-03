Königsfeld Hilfe bei Kurzzeitpflege

Gemeinde- und Diakonieverein Weiler unterstützt Bedürftige.

Königsfeld (log) Der Gemeinde- und Diakonieverein Weiler leistete im vergangenen Jahr im Bereich der Kurzzeitpflege erneut finanzielle Hilfe. Wie Kassiererin Friedel Fleig bei der Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Erdmannsweiler berichtete, seien zwei Personen mit dem jeweils höchsten Förderbetrag unterstützt worden. Dieser betrage 25 Prozent des von den Pflegebedürftigen zu erbringenden Eigenanteils und sei auf 300 Euro im Jahr gedeckelt. Mehr sei laut Satzung nicht möglich.

Insgesamt betrug der Zuschuss für Personen in der Kurzzeitpflege 800 Euro. Die Kurzzeitpflege sei vor allem dazu da, um Angehörigen zu entlasten. Allerdings scheitere es manchmal daran, betroffene Personen davon zu überzeugen. "Wer will schon gerne vom gewohnten Umfeld zu Hause in eine Krankenhaus umquartiert werden", wusste die Kassiererin. Des Weiteren wurden rund 2000 Euro an mehrere caritative und gemeinnützige Einrichtungen gespendet, wodurch unterm Strich ein kleiner Jahresverlust entstand. Der Kassenbestand lasse dies zu, beruhigte Vorsitzender Hermann Irion. Sein Vorschlag, in diesem Jahr der Kinderrehaklinik Katharinenhöhe, der Feldner Mühle und der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn jeweils 300 Euro zu spenden, wurde einstimmig befürwortet.

Nach Auskunft von Irion sei die Wahl deshalb auf die Stiftung St. Franziskus gefallen, weil dort zwei Frauen aus Weiler untergebracht seien und der Verein die Stiftung auch schon besucht habe. "Möglichkeiten zum Spenden gibt es viele. Wir wollen aber Einrichtungen aus der Umgebung unterstützen", sagte Irion. Pfarrer Ewald Förschel bilanzierte, der Gemeinde- und Diakonieverein sei äußerst wichtig. Es sei lobenswert, dass es Menschen gebe, die dem Verein als Mitglied beitreten und ihm ihr Geld anvertrauten. Viele Menschen, so habe er den Eindruck, wüssten nicht mehr viel davon, wie Gott sei und was er sage. Da sei viel verloren gegangen. Gott sei jemand, der Menschen aufrichte. Nicht er habe etwas niedergerissen, sondern aufgebaut und bepflanzt. Wer den Glauben an Gott verloren habe, habe auch sein Gewissen verloren. Und Bewusstsein und Wissen komme von Gewissen, betonte der Pfarrer.