Königsfeld Gute Entwicklung beim Kunstverein

Zahl der Mitglieder steigt auf 122 an. Kukuk erwirtschaftet in 2016 ein leichtes Plus.

Man könnte den Ausstellungskalender auf zehn Jahre im Voraus füllen, so viele Anfragen von Künstlern habe man – mit dieser positiven Aussage beschrieb Manfred Molicki, Vorsitzender des Vereins Kunstkultur, die aktuelle Situation. Der unter dem Namen Kukuk gegründete und bekannt gewordene Verein, in dem sich viele kunst- und kulturinteressierte Bürger nicht nur aus Königsfeld zusammengefunden haben, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die künstlerischen und kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde Königsfeld nachhaltig weiterzuentwickeln und durch weitere Angebote zu erweitern.

Und in dieser Aufgabe ist man gut unterwegs und kann sich mittlerweile auch über einen besseren finanziellen Hintergrund für diese wichtige Aufgabe freuen, wie Veronika von Hochberg berichten konnte. Veronika von Hochberg, die zum ständigen Beirat des Vereins gehört, hat seit dem Wegzug der ausgeschiedenen Schatzmeisterin Martje Zoetmulder den Blick auf die Finanzen und konnte Dank großzügiger Unterstützer für das vergangene Jahr über ein Plus in der Kasse berichten. Man hatte gerade in finanzieller Hinsicht auch schon mal andere Zeiten gesehen, erinnerte Manfred Molicki, der zudem von einem positiven Trend in der Entwicklung der Mitgliederzahlen und insbesondere der oftmals anonymen Unterstützer berichtete.

Nachdem es in 2016 noch 106 Mitglieder waren, zähle man jetzt insgesamt 122, zu denen noch einmal 30 Familienmitglieder und 25 permanente Unterstützer hinzugerechnet werden können. Außerdem könne man sich auf eine große Zahl von Sympathisanten verlassen. Und denen wolle man auch etwas bieten, wie beispielsweise die aktuelle Ausstellung "Kunst-Kitsch Kurioses", die in den Räumen im Kunstraum in der Gartenstraße noch bis zum 18. März zu sehen ist. Auch für die Zukunft hat man sich einiges vorgenommen, wie der erste Vorsitzende Molicki berichtet. Man habe zwar auch viele Anfragen, sodass man sich um die Auslastung des Kunstraums keine Gedanken machen müsse, wolle aber auch immer wieder ganz bestimmte Künstler und Ausstellungen nach Königsfeld holen.

So habe man aktuell die Ausstellung "Interaktive Werke" des Freiburger Klangkünstlers Peter Vogel in Vorbereitung, die vom 2. April bis zum 28. Mai zu sehen und zu hören sein wird. Bei dieser Ausstellung ist der Betrachter selbst gefragt und darf die mechanischen Klangskulpturen und interaktiven Installationen selbst zum Leben erwecken. Auf Anregung von Dieter Mauch und Gunther Schwarz diskutierte man anschließend noch über eigene Theaterfahrten im Rahmen eines Abos nach Stuttgart und stieß hiermit bei den Mitgliedern auf großes Interesse. Derzeit verhandeln die beiden Vorstandsmitglieder mit den zuständigen Veranstaltern. Nähere Informationen hierzu soll es dann auf der Homepage des Vereins geben.

Die Ausstellung

Die Sonderausstellung „Kunst – Kitsch – Kurioses“ ist noch am 18. März von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Versteigerung der besonders wertvollsten 30 Bilder findet am letzten Ausstellungstag um 16 Uhr statt. (log)