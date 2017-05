Königsfeld Großer Waldtag in Königsfeld lockt viele Besucher

Großer Waldtag in Königsfeld lockt viele Besucher

Der große Waldtag in Königsfeld hatte für alle Altersklassen etwas zu bieten.

Auf mittlerweile 20 Jahre nachhaltige und biologische Waldbewirtschaftung kann die Naturwald-Gemeinde Königsfeld zurückschauen. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltete die Gemeinde am vergangenen Wochenende einen großen Waldtag. Höhepunkte dabei waren nicht nur die Waldführungen und Vorträge, sondern auch die Verlängerung des Prädikats Naturwald-Gemeinde Königsfeld. An themenbezogenen Aktionsständen am Königsfelder Rathaus konnten sich die Einwohner und Gäste zudem informieren. Hauptorganisator und Revierförster Peter Gapp sowie Klaus Braun von der Gemeindeverwaltung hatten über Monate hinweg die Kontakte zu den verschieden Ausstellern hergestellt.

Naturwald-Gemeinde: Dies bedeutet unter anderem der Verzicht auf Chemieeinsatz und Pflanzung. Bei der Waldbewirtschaftung setzt die Gemeinde vielmehr auf natürliche Verjüngung, auf sanfte Betriebstechnik und auf aktiven Waldnaturschutz, wie beispielsweise das Stehenlassen von Höhlenbäumen sowie die Anreicherung des Waldes mit liegendem und stehendem Totholz. "Naturwald-Gemeinde zu sein, fördert den Erhalt der Vielfalt unseres Waldes als natürlicher Lebens- und Naherholungsraum", so Bürgermeister Fritz Link.

Verlängerung des Prädikats: Per Ratsbeschluss hat sich die Gemeinde Königsfeld nun wieder verpflichtet, den Kommunalwald gemäß der NABU-Kriterien für weitere 10 Jahre naturnah zu bewirtschaften. Aus diesem Anlass überreichte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle dem Königsfelder Bürgermeister am gestrigen Sonntag erneut das Prädikat "Naturwald-Gemeinde". Ganz besonders freute es Johannes Enssle, dass die Gemeinde die Vorgabe von fünf Prozent Bann- beziehungsweise Schutzwald mit mittlerweile sechs erreichten Prozent mehr als erfülle.

Vorträge: Rund um das Thema Wölfe informierte Ulrich Wotschikowsky am Samstagabend im Rathaussaal. Er ging speziell auf die Frage nach Ausbreitung und Bedeutung der Tiere in Deutschland ein. Doch auch bei vielen weiteren Vorträgen konnten sich die interessierten Besucher Informationen einholen. Über die Quellen sowie über Natur und Kultur entlang der badischen Eschach berichteten Siegfried Harr und Karl-Heinz Faisst. Wolf Hockenjos referierte über den wilden Wald in Königsfeld und Rudi Suchant erzählte über den Erholungs- und Wirtschaftswald aus Sicht der forstlichen Versuchsanstalt Freiburg.

Waldführungen: Bei den heißen Temperaturen war es für viele Besucher eine Wohltat in den schattenspendenden Wald zu wandern. Gerade auch für Familien mit Kindern war die Auswahl an Angeboten groß. Frühmorgens ging es schon zu einem vogelkundlichen Spaziergang mit Förster Peter Gapp. Försterin Tanja Dold beispielsweise erklärte, was hinter den vielen seltsamen bunten Zeichen steckt, die häufig auf Baumstämmen zu finden sind. Ein anderer thematischer Schwerpunkt behandelte die Möglichkeiten der Waldpädagogik im Waldkindergarten und dem Waldforscherhaus Hahnenhütte im Neuhauser Wald. Nach dem Motto "Was ich den Förster schon immer fragen wollte" konnten Besucher Förster Matthias Breithaupt bei einem Waldspaziergang interviewen. Förster Benjamin Lapp führte durch den Doniswald. Hier waren allerdings nicht nur die Kinder von den herumsausenden Eichhörnchen entzückt.

Aktionsstände: Dreh- und Angelpunkt war hier das Königsfelder Rathaus. Am Stand vom forstlichen Stützpunkt Königsfeld konnten Wildbienen-Hölzer selbst gebastelt werden. Das Kreisforstamt Schwarzwald-Baar bot Spiele für Kinder, Baumhöhen- und Festmetermessen an. Beim Imkerverein hab es Einblicke in einen lebenden Bienenstock schauen. Der Schwarzwaldverein präsentierte Waldpuzzles und Nistkästen. Besonders beliebt war allerdings das Baumklettern. Erfahrene Profis der Firma Bauer-Baumpflege ließen Kinder, natürlich mit Seilsicherung, an den hohen Bäumen hochklettern. Am Stand der Naturparkschule Königsfeld konnten die Kinder in einer Fühlkiste verschiedene Naturmaterialien erfühlen.

Für Gaumenschmauß sorgten die Landfrauen. Als besondere Delikatesse gab es bei ihnen frische Crêpes mit duftenden Wildkräutern, zudem Kuchen.