Königsfeld Golf-Senioren unterstützen Kinderhospiz mit Turnier

Beim Morgenstreich der Ü80 des Golfclubs Königsfeld kommen 5200 Euro zusammen. Die Spende geht an Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe von Maria Noce in Villingen-Schwenningen.

Ein Golfturnier der besonderen Art haben die Senioren des Golfclubs Königsfeld veranstaltet. Ein Dutzend Senioren, die dieses Jahr 80 Jahre alt werden oder dies schon sind (Ü80), sponserten das "Early Morning Golfturnier". Außerdem spendeten sie für das im Aufbau befindliche Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe von Maria Noce in Villingen-Schwenningen. Durch diese Senior-Sponsoren kamen fast 4000 Euro zusammen. Viele weitere Sponsoren und Mitglieder erhöhten die Summe dann auf stolze 5200 Euro. Der Spendenscheck wurde schließlich Maria Noce persönlich übergeben.

Lilo Hakenjos und Gundi Liebert planten und organisierten das Turnier, welches sicherlich einmalig in dieser Form ist. Lilo Hakenjos erklärte die Idee, die dahinter stand: "Die Ältesten unseres Clubs, möchten mit diesem Morgenstreich ihren Beitrag dazu leisten, den Kindern und Jugendlichen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen". Heinz Schneider, einer der rüstigen Ü80-Senioren, ergänzte: "Außerdem wollen wir zeigen, dass man den Golfsport natürlich noch bis in das hohe Alter ausüben kann."

Um der Bedeutung des Morgenstreichs gerecht zu werden, begann das Turnier am Sonntag bereits um 7 Uhr in der Früh. Eingeladen waren alle Mitglieder und Freunde des Golfclubs, an dem Turnier teilzunehmen. Gespielt wurde ein Zweier-Scramble.

Das Scramble ist eine bekannte Turnierspielvariante im Golf, die besonders häufig bei Wohltätigkeitsveranstaltungen zum Einsatz kommt. Bei diesem Zweiball-Teamspiel schlagen beide Spieler ab, dann entscheiden sie, welcher Ball am besten liegt. Ist der beste Ball ausgewählt, spielen alle Spieler eines Teams von dieser Stelle. Sie heben dafür ihre Bälle auf und droppen (mit ausgestrecktem Arm fallenlassen) diese innerhalb einer Schlägerlänge, nicht näher zum Loch, an der Stelle wo der beste Ball liegt.

Auf dem Grün werden die Bälle, die nicht ausgewählt wurden innerhalb einer Schlägerkopflänge neben die Stelle des bestgelegenen Balles gelegt. Jeder Spieler spielt also seinen eigenen Ball bis zu Ende, aber nur das Teamergebnis eines Loches wird gewertet.

Vor dem Turnier gab es Kaffee und Tee sowie gesponserten Hefezopf. Auch für das Après-Golf war gesorgt. Die über 80 Turnierteilnehmer wurden mit einem gespendeten Aperitif empfangen. Ein Brunch, der im Startgeld des Turniers inbegriffen war, rundete das gesellige Ereignis ab. Ein Spieler der Ü80 sorgte zudem für die Teegeschenke. Der Club selbst stellte attraktive Preise zur Verfügung. So wurde sichergestellt, dass alle gesammelten Spenden ohne Abzug von Unkosten dem Kinder- und Jugendhospiz zu Gute kommen.

Bruttosieger des Turniers wurden mit 38 Bruttopunkten Claudia Bodmer und Harry Bodmer. Nettosieger der Klasse A (Teamhandicap unter 44,4) wurde Jürgen Arnold mit Nick Hesselbach (50 Nettopunkte). Den zweiten Platz holte Carel Schipper mit Franz Anlauff (49 Nettopunkte). Dritter wurde Peter Hesselbach mit Tim Hesselbach (ebenfalls 49 Nettopunkte). Nettosieger der Klasse B (Teamhandicap ab 44,5) wurde Sybille Seemann mit Marco Sciacca (60 Nettopunkte). Den zweiten Platz erreichte Heiko Weber mit Nicole Maier (58 Nettopunkte). Dritter wurde Andreas Hakenjos mit Damian Thurnheer (57 Nettopunkte). Für das Nettoergebnis wird das Handicap von der tatsächlichen Schlagzahl abgezogen.

Nächstes Turnier

Das nächste Turnier des Golf- und Country Clubs Königsfeld steht schon am kommenden Wochenende, am Freitag, 21. Juli, bevor. Bereits zum fünften Mal organisieren die Spieler der Königsfelder Montagabendgolfrunde um Organisator Harry Bodmer ein Wohltätigkeitsturnier. Mit dabei sind ehemalige Sportidole, Schauspieler und TV-Größen wie Schauspieler Sascha Hehn, Skispringer Martin Schmitt oder dem Snowboardweltmeister Markus Ebner. Antrittsgelder und Spenden gehen an die Katharinenhöhe, der Krebs-Nachsorge-Einrichtung für Kinder und ihre Familien in Schönwald.