Königsfeld Glasbachhexen wünschen sich Ball der Vereine

Vereinsvertreter treffen sich deshalb demnächst. Buchenbergs Ortsvorsteher Peter Hase begrüßt das Vorhaben

Königsfeld (log) Die Glasbachhexen Buchenberg streben eine engere Zusammenarbeit der Buchenberger Vereine an. Ziel der Hexen ist es, am Schmotzigen Dunschdig gemeinsam einen Ball der Vereine zu veranstalten. Darüber informierte Vorsitzender Markus Hafner in der Hauptversammlung im Haus der Bürger. In einem ersten Schritt sollen sich alsbald die Vorsitzenden aller Vereine und deren Stellvertreter zu einer Sitzung treffen. Unterstützung erhielten die Hexen von Ortsvorsteher Peter Hase, der das Vorhaben begrüßte und das Engagement des jungen Narrenvereins im Ort hervorhob. Hase überbrachte zudem die Nachricht, dass die Hexen aus der Verlosung des PS-Sparens Geld für eine Investition erhalten.

Kleinere Probleme hatten die Glasbachhexen im vergangenen Jahr mit dem neuen Logo. Die Darstellung auf dem Maskentuch deckte sich nicht mit ihren Vorstellungen. Deshalb wurde wieder auf das alte Logo zurückgegriffen.

23 Termine bewältigte der Hexenverein an der Fasnet. Meist waren dies Besuche von Bällen und Umzügen befreundeter Zünfte, beispielsweise bei den Rotwald-Deifel in Königsfeld und den Brotberghexen in Rötenberg. Außerhalb der fünften Jahreszeit beteiligten sich die Hexen an der Dorfolympiade des SV Buchenberg und waren beim Weihnachtsmarkt in Königsfeld mit einem Stand vertreten.

Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Markus Hafner, Schriftführerin Jasmin Hafner, Häßwartin Rebecca Heinzmann, Maschinistenhexe Felix Haller und Beisitzer Jörg Hettich für zwei Jahre im Amt bestätigt. Kassenprüfer Thomas Hettich übergab seinen Posten an Jens Schwarzwälder und fungiert künftig als Sachwart. Als neue Hexen aufgenommen wurden Jonas Melinat und Moritz Braun. Damit erhöht sich die Zahl der Aktiven auf 39.

In diesem Jahr soll der Hexenwagen einen neuen Anstrich erhalten. Vorausblickend wies Stefan Rapp auf den geplanten Ausflug am 3. Juni hin. Beim Mühlenwandertag an Pfingstmontag sowie beim Reitturnier des Reitsportzentrums Königsfeld übernehmen die Glasbachhexen die Bewirtung, wozu es noch Unterstützung aus den eigenen Reihen bedarf.