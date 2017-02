Königsfeld Gemeindehalle Weiler: Wassereintritt macht die Sanierung teurer

Dach der Gemeindehalle in Weiler beschädigt. Höhe der Mehrkosten steht noch nicht fest. Bislang sind gut zwei Millionen für das Projekt veranschlagt.

Eigentlich läuft die Sanierung der Gemeindehalle Weiler bislang nach Plan – und doch haben die Bauarbeiten bereits offengelegt, dass ein Problem auf die Gemeinde zukommen könnte. Wassereintritt hat das Dach des kommunalen Gebäudes über die Jahrzehnte stärker beschädigt, als man in der Vorbereitung der Erneuerung gedacht hatte. "So ist das eben bei einer Sanierung im Bestand", sagte Bürgermeister Fritz Link im Rahmen eines Pressegesprächs in der Gemeindehalle. Und weiter: "Es werden dadurch sicherlich Mehrkosten entstehen." Bislang sind gut zwei Millionen Euro für das Projekt veranschlagt. 1,3 Millionen Euro davon fließen allein in die energetische Sanierung.

Mit dem Rückbau der Halle war Ende Januar begonnen worden. Dabei wurden die Technik und die Unterdecke entfernt. Der nächste Schritt soll in den kommenden Wochen der Wiedereinbau der Decke im Innenbereich sein. Diese Maßnahme kann beginnen, auch wenn noch nicht klar ist, wie man die Schäden an der Außendecke beheben kann. Ob das Wasser auch Schäden im Bodenbereich verursacht hat, wird sich zeigen, wenn dieser ausgebaut wurde.

Wesentlich verbessern wird sich die energetische Bilanz der Halle. Dies war unter anderem eine der Bedingungen für die Fördergelder, die in den Bau fließen. "Die Einsparungen belaufen sich auf 60 bis 70 Prozent der laufenden Kosten", sagte Projektleiter Robert Naegele vom Architekturbüro Schleicher. Erreicht wird dieser Wert unter anderem durch eine verbesserte Dämmung, eine neue Fußbodenheizung und LED-Lichttechnik. Die bisherige Heiztechnik ist in die Jahre gekommen und war im Betrieb alles andere als effizient.

Durch diese Maßnahmen wird sich der Komfort der Halle auch für die Besucher spürbar verbessern. "Wir haben bisher nie einen befriedigenden Heizzustand erreicht", sagte Fritz Link. Weilers Ortsvorsteher Heinz Kammerer ergänzt, dass die Halle selbst bei langem Heizvorlauf nie richtig warm wurde. Teilweise selbst dann nicht, wenn die Heizung Tage vorher eingeschalten wurde.

Trotzdem bringt Heinz Kammerer zum Ausdruck, welche Bedeutung die Gemeindehalle hat: "Wir sind froh, dass wir die Halle haben. Sie ist wichtig, weil sie auch ein Treffpunkt ist." Dass für die Sanierung über zwei Millionen zur Verfügung stehen, war allerdings von den Fördergeldern abhängig. Dies wäre andernfalls nicht möglich gewesen, wie der Bürgermeister in dem Gespräch unterstreicht.

Die Bauarbeiten sind bis Mitte November vorgesehen. Ergänzt wird das Gebäude durch einen Küchenanbau, der an die Fensterfront des Saales anschließt und einen sogenannten Sozialtrakt, der im vorderen Bereich anschließt. Darin werden sich künftig Umkleiden, eine Künstlergarderobe und ein Lager für Sportgeräte befinden. Verbessert wird auch die WC-Anlage.

Besonders hervorgehoben wurde der Einsatz der Bürger, sowohl was das Ausräumen der Halle betrifft, als auch was das Lagern der Inneneinrichtung angeht. "Die Tische und Stühle werden beispielsweise bei einem Landwirt in Buchenberg zwischengelagert", sagte Heinz Kammerer. Viel sei aber auch im Rathaus in Weiler untergekommen.

Sanierung

