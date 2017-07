Königsfeld Gemeinde finanziert neues Tipi für Kindergarten Zauberwald

Gemeinde Königsfeld finanziert Zeltersatz mit Auflagen. Neuanschaffung nur geringfügig teurer als Reparatur.

Das vor acht Jahren vom Naturkindergarten Zauberwald angeschaffte Tipi ist leider etwas in die Jahre gekommen und müsste in großen Teilen erneuert werden. Im Stoff haben sich Schimmelflecken gebildet, Risse und spröde Stellen machen die Zeltwand brüchig und die Tipistangen sind nahe am Boden morsch und müssten ausgetauscht werden. Inklusive einer notwendigen Reinigung der Stoffbahnen rechnet der Trägerverein hier mit Kosten von etwa 2250 Euro. Der Ersatz des Zeltes durch ein neues kostet mit 3400 Euro nur unwesentlich mehr.

Weder für die Reparaturarbeiten noch für den Neukauf hat der Verein ausreichend Rücklagen in der eigenen Kasse, weshalb sich die Mitglieder des zuständigen Ausschusses des Gemeinderats unbürokratisch für die einmalige Unterstützung des Vereins entschlossen haben. Zwar müsse man den Kauf des neuen Tipis über den Nachtragshaushalt finanzieren, räumte Bürgermeister Link ein, aber der Verein leiste mit seinem Naturkindergarten Zauberwald so gute Arbeit, dass die Gemeinde diese finanzielle Lücke über einen Dringlichkeitsantrag schließen werde. Eigentlich gehöre das Tipi zum Inventar und müsse, wie im Betreibervertrag festgehalten ist, aus eigenen Mitteln repariert oder ersetzt werden, so Link. Andererseits sei das Zelt mittlerweile fester Bestandteil der täglichen Betreuungsarbeit im Zauberwald.

Die Kinderzahlen haben seit der Gründung von ursprünglich zehn zu betreuenden Kindern auf heute 20 zugelegt und der Bauwagen, der ebenfalls zur Verfügung steht, sei schon lange zu klein. Ausschussmitglied Stefan Giesel lobte die sehr gute Arbeit "die dort geleistet wird" und auch Frank Schwarzwälder bescheinigte den Mitarbeitern des Naturkindergartens einen sehr guten Job zu machen. Einstimmig genehmigten die Mitglieder des Ausschusses die Unterstützung, die sie allerdings unter einer Auflage erteilten. Der Verein ist ab sofort gehalten, für Reparaturen und Neuanschaffungen dieser Art eigene Rücklagen zu bilden.