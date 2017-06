Königsfeld Gemeinde Königsfeld wird mit neuem Windrad energieautark

Die 178 Meter hohe Anlage soll ab 26. Juni 2017 Naturstrom ins Netz einspeisen.

Königsfeld (log) Am kommenden Montag, 26. Juni, nimmt im Gewann Brogen auf Gemarkung Buchenberg ein weiteres Windrad seinen Betrieb auf und liefert Strom für die Haushalte in Königsfeld. Die in den letzten Zügen befindliche Großbaustelle mit der Windenergieanlage besuchte der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr am Mittwoch vor der Sitzung im Ratssaal.

Wie Bürgermeister Fritz Link vor Ort erläuterte, habe sich die Gemeinde bereits vor zwölf Jahren mit diesem Vorhaben des Investors Ventus Ventures GmbH aus Hamburg befasst und den Standort im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Die ursprüngliche Form einer Bürger-Energieanlage sei gescheitert. Die mit der Projektentwicklung betraute Firma DG-Wind aus Freiburg habe dann mit Ventures einen Bauherrn und Betreiber gefunden. Das Planungsziel sei erreicht worden, mit der schlank geratenen Anlage werde die Gemeinde Königsfeld energieautark, hob der Bürgermeister hervor.

Ortsbaumeister Jürg Scheithauer erläuterte, dass das Windrad ab kommenden Montag zunächst im Handbetrieb drei Tage lang in einer Testphase hochgefahren werde. Erst danach, wenn alles glatt verlaufe, werde in den Automatikbetrieb umgeschaltet. Die Anlage des Herstellers Nordex aus Hamburg/Rostock mit einer Nabenhöhe von 120 Metern und einer Gesamthöhe von 178 Metern habe eine Nennleistung von 2,4 Megawatt. Das Stahlbetonfundament sei mit 600 Tonnen Beton und knapp 70 Tonnen Baustahl hergestellt worden. Der Stahlturm bestehe aus sechs Segmenten, das Turmgewicht betrage 383 Tonnen. Der Rotordurchmesser liege bei 117 Metern, die Länge des Rotorblattes bei 57,30 Metern. Die drei Rotorblätter kämen auf ein Gewicht von 33 Tonnen. Die Betriebsdauer werde auf 25 Jahre veranschlagt.

Die Einspeisevergütung betrage je nach aktuellem Strommarktpreis 2,5 bis 3,0 Cent je Kilowattstunde, wusste der Ortsbaumeister. Eingespeist werde der erzeugte Naturstrom beim Anwesen Breithaupt. Die Zufahrt werde auch für die Errichtung einer weiteren Windenergieanlage im Bereich Hub auf Gemarkung Tennenbronn genutzt. Sie werde nach Baustellenende in der Breite etwas zurückgebaut.