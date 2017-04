Königsfeld Gabriele Grießhaber zeigt die Kunst des Zufalls

Die Marbacherin stellt im Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld aus. Bei ihrer Kunst bedient sie sich einer Vielzahl von Techniken

Königsfeld (si) Gute Kunst kann sich überall behaupten, auch in einer Klinik, wie nun aktuell in der Königsfelder Albert-Schweitzer-Klinik zu erleben ist. Unter dem Motto „Malen ist für mich einfach ein großes Glück“ zeigt Gabriele Grießhaber einen repräsentativen Querschnitt aus ihrem bildnerischen Schaffen.

Bei der Vorbesichtigung, bei der auch einige Patienten als Betrachter dabei sind, zeigt sich wieder einmal: Die beste Annäherung an Kunstwerke ist die kindliche, intuitive Methode. Also das Betrachten und Auf-sich-Wirkenlassen ohne beeinflussende Kenntnis der Titel. Locker leicht und trotzdem mit einer starken Stilsicherheit gestaltet, erscheinen die Arbeiten der Marbacher Künstlerin. Mal flächig, mal grafisch strukturiert, mal transparent, mal verdichtet, manchmal verlaufend, zuweilen gegenständlich sind die Bilder, die mit Bitumen, Sand, Acrylfarbe oder in der Collagetechnik hergestellt sind.

Man kann darin vieles erkennen, sicherlich auch manches, was die Malerin nicht bewusst eingeplant hat. Grießhaber gibt vor, der Betrachter sucht, findet und macht sich sein eigenes Bild, das je nach Perspektive, Fantasievermögen und Erfahrungsschatz ausfällt. Ob hingehauchte Figurengruppen, Planetenbahnen oder filigranes Abstrakt-Organisches: die Künstlerin schöpft aus dem Vollen. Sie bedient sich aus dem riesigen Fundus der sichtbaren Welt des Mikro-, Makrokosmos ebenso wie der nicht fassbaren Welt der Gefühle und Gedanken.

Der Betrachter wird in Grießhabers breit angelegtem bildnerischen Kosmos zunächst einmal über das Motiv angesprochen, ob es nun ungegenständlich, grün und blau oder rot und schwarz komponiert ist, mittels Schablonen geometrisch konstruiert ist oder ein konkretes Naturvorbild zum Malanlass hat. Genauso sind die angewandten Techniken ein wesentlicher Zugang zu den Arbeiten. Bei ihren reliefartigen Bildern kommen zum Beispiel Binder, Kleister, Farbe, Wellpappe und Tapete zum Einsatz, ihre Collagen sind geschnitten und legen Hintergründe frei, feine getröpfelte Farbspuren werden mittels eines Blasrohrs mehr oder weniger zielgenau aufs Papier gebracht.

Gerade diese Vielfalt, aber auch der kalkulierte Zufall beim Einsatz der verschiedensten künstlerischen Mitteln zeichnen ihre aktuellsten Arbeiten aus. So wie sich die Künstlerin immer wieder neu inspirieren lässt, so kann der Betrachter immer wieder etwas Neues in den Bildern entdecken. Warum? Eine mögliche, durchaus nachvollziehbare Antwort darauf liefert das zitierte Gedicht von Reinhard Jäckle auf der Einladungskarte: „Als Künstler soll sich jeder Mensch erkennen, um eigenes Leben wie ein Kunstwerk zu gestalten, denn dies entspricht dem wahren Menschentum.“

Die Ausstellung

„Gabriele Grießhaber – Malerei“ in der Königsfelder Albert Schweitzer Klinik bis 28. Mai. Täglich von 9 bis 19 Uhr. Eröffnung am 6. April um 19 Uhr. Dieter Mauch führt in die Ausstellung ein. (si)