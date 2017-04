Königsfeld Fußgängerbrücke in Burgberg kann sicher überquert werden

Die neue Konstruktion am alten Feuerwehrhaus ist nun offiziell freigegeben. Viel Lob gibt es von Verwaltung und Bürgerschaft

Unscheinbar steht sie da – die neue Fußgängerbrücke am alten Feuerwehrhaus in Burgberg. Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr nahm das kleine Bauwerk in seiner jüngsten Sitzung in Augenschein.

Die alte Brücke sei nicht mehr verkehrssicher gewesen, erklärte Ortsbaumeister Jürg Scheithauer. Die 100 Jahre alte Eisenkonstruktion sei durchgerostet gewesen und habe ersetzt werden müssen. Dies ist nun geschehen, zur Zufriedenheit der Ausschussmitglieder und der Bürger, wie Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder betonte. Er dankte dem Bauhof für die Brücke, die einen "ortsbildprägenden Charakter" habe.

Die wesentliche Veränderung zur bisherigen Brücke liegt in der Breite, wie Scheithauer erklärte. So sei die begehbare Fläche von 80 Zentimetern auf einen Meter verbreitert worden, was besonders Menschen mit Gehbehinderung zugutekommt. Zudem habe man die Brücke leicht nach recht geschwenkt und damit der Weg, der am Feuerwehrgerätehaus vorbeiführt, angepasst. Die Konstruktion bestehe aus Edelstahl, der teilweise verzinkt wurde. So spare die Gemeinde in der Zukunft an Wartungs- und Unterhaltungskosten. Ästhetisch wichtig sei es gewesen, dii Brücke und das Geländer möglichst schlank zu halten, sagte Scheithauer.

Die Kosten für die Neukonstruktion beliefen sich auf rund 17 000 Euro und damit etwa 4800 Euro über dem Haushaltsplan, sagte Bürgermeister Fritz Link. Den Grund für die Verteuerung gab Ortsbaumeister Scheithauer: der schlechte Baugrund. Um die Stabilität der Brücke zu gewährleisten, habe der Bauhof sehr tief gründen müssen. Man habe Stahlbetonrohre eingelassen und diese dann mit Beton gefüllt.

Bürgermeister Link zeigte sich überzeugt von der Haltbarkeit der neuen Brücke. "Sie dürfte die nächsten Jahrzehnte die Ortsmitte von Burgberg verschönern", sagte er.

Zum Abschluss gab es dann noch eine kleine Überraschung für den Bürgermeister. Ortsvorsteher Schwarzwälder hatte es sich nicht nehmen lassen und ein Band aufgespannt. So könnten er und Bürgermeister Link die Konstruktion mit dem symbolischen Durchschneiden des Bandes auch ganz offiziell für die Fußgänger freigeben.