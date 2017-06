Königsfeld Freitag startet das Sportfest: FC Neuhausen feiert vier Tage

Erst Mallorca-Party, dann Weinprobe: Verein sorgt für abwechslungsreiches Programm. Es gibt Fußball, Beachvolleyball, Bewirtung im Zelt und Musik für alle Altersklassen.

Gleich vier Tage, von Freitag, 16. Juni, bis Montag, 19. Juni, feiert der Fußballclub Neuhausen auf dem Sportgelände sein Sommerfest. Es wird Fußball und Beachvolleyball gespielt, Wein probiert und bei Musik geplaudert.

Da der Deutsche Wetterdienst sommerliche Temperaturen fürs Wochenende vorhersagt, könnten die äußeren Bedingungen kaum besser sein. Los geht's heute, Freitag, 18 Uhr, mit dem Bieranstich. Ab 19.30 Uhr misst sich in einem Einlagenspiel die 2000er Meistermannschaft des FC Neuhausen mit den Altherren des FC Pfaffenweiler. Im Anschluss startet eine Mallorca-Party mit Barbetrieb.

Am Samstag beginnen ab 14 Uhr die Gruppenspiele für das 7. Neuhauser Beachvolleyball-Turnier. Um 15.30 Uhr stehen die A-Jugend-Kicker der SG Buchenberg dem Nachwuchs der DJK Donaueschingen II in einem Saisonspiel gegenüber. Höhepunkt des Tages ist eine Weinprobe mit Kellermeister Thomas Maier von der Gengenbacher Weinmanufaktur, die um 19.30 Uhr beginnt. Hierzu wird eine Anmeldung per E-Mail an vorstand@fcneuhausen.de oder unter 01 51/11 70 64 84 erwünscht. Hier gibt es auch weitere Infos. Abends werden DJ Lutz und Sandro mit fetziger Musik vom Band für Stimmung im Festzelt sorgen. Gute Unterhaltung ist aber auch an der Weinbar und in der Cocktail-Bar garantiert.

Am Sonntag spielt der Musik- und Trachtenverein Neuhausen ab 11 Uhr volkstümliche Blasmusik zum Frühschoppen. Der gastgebende FC Neuhausen bietet einen reichhaltigen Mittagstisch mit allerlei Leckerbissen an. Ab 14 Uhr stehen dann die Finalspiele des Beachvolleyball-Turniers auf dem Programm. Danach laden wieder die Weinbar und das Festzelt mit Unterhaltungsmusik zum Verweilen und Plaudern ein.

Am Montag sind Berufstätige nach Feierabend, aber ebenso Senioren ab 16.30 Uhr zum Handwerkervesper eingeladen. Bevor abends das Sommerfest gemütlich ausklingt, stehen sich um 18 Uhr die E-Jugend-Mannschaften des FC Neuhausen und des SV Obereschach im Derby gegenüber.