Königsfeld Four Jazzmen swingen für Förderverein Proludium

Die Jazz-Kombo "Four Jazzmen" tritt im Haus des Gastes in Königsfeld auf. Detlef Kammerer, Berndt Reinhardt, Rolf Schäfer und Peter Westhoff sind in der Szene bekannt und anerkannt.

Königsfeld (in) Im Königsfelder Haus des Gastes gab es am Donnerstag Hochwertiges zu hören. Der Königsfelder Förderverein Proludium hatte Freunde und Unterstützer zum Jazzkonzert eingeladen. Und auf der Bühne standen vier gestandene Mannsbilder aus dem nahen Villingen, die sich mit ihrer Musik, jeder ein Könner auf seinem Instrument, dem Jazz verschrieben haben und unter dem Bandnamen "Four Jazzmen" in der Szene bekannt und anerkannt sind. Die Four Jazzmen, das sind Detlef Kammerer, Berndt Reinhardt, Rolf Schäfer und Peter Westhoff.

Der erfahrene Orchestermusiker und Solotrompeter Detlef Kammerer ist schon seit Langem Mitglied in unterschiedlichen Jazzformationen. Sein Markenzeichen ist sein klarer Ton. Der in vielen Besetzungen wirkende Saxophonist Berndt Reinhardt bringt gerne das Sopran-, Tenor- und Baritonsaxophon zum Auftritt mit und damit verschiedene Klangfarben in das Quartett ein. Rolf Schäfer an der Gitarre ist der Mann für den Rhythmus und spielt in kleinen Dixieland-Besetzungen virtuos das Banjo, in der Bigband jedoch die Gitarre. Neu ist, dass er bei den Four Jazzmen in der Jazz-Combo die Rhythmusgitarre spielt. Seit gut 30 Jahren in unterschiedlichen Formationen über Dixieland, Swing, Gypsy und Mainstream-Jazz unterwegs, bildet Peter Westhoff das Rückgrat der Four Jazzmen. "Wir wohnen jeder nicht weiter als 150 Meter vom anderen entfernt und treffen uns gerne mal zum proben im heimischen Wohnzimmer", sagt Peter Westhoff. Er bedient den Kontrabass bei den Four Jazzmann, erzählt ein wenig von sich und den drei Musikerkollegen, die sich der Jazzmusik der zwanziger bis fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts verschrieben haben.

An diesem Donnerstag spielten die vier für Proludium, den Königsfelder Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Königsfelder Kindern Unterricht an der Jugendmusikschule St. Georgen zu ermöglichen. Die Gemeinde unterstütze den Förderverein, der ansonsten auf Spender und Sponsoren und Mitgliedsbeiträge angewiesen ist, mit jährlich 36 000 Euro, betont Bürgermeister Fritz Link in seinem Grußwort, damit auch Kinder aus Königsfeld irgendwann auf der Bühne stehen und anderen Menschen mit ihrer Musik Freude bereiten können. Freude bereiteten an diesem Nachmittag auf jeden Fall die Four Jazzman mit ihrem Mix aus bekannten Jazzthemen und Melodien, die bereits zahlreiche musikalische Größen gespielt und gesungen haben.