Das Finale der Jahresausstellung des Vereins Kunstkultur Königsfeld beginnt am Samstag, 7. Januar, ab 15 Uhr mit einem etwas außergewöhnlichen Kunsterlebnis: Weit über 200 Kunst-Lose haben Kunstinteressierte in den letzten Wochen erworben und nun werden die Hauptgewinne ausgelost.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Um 15 Uhr, noch vor Beginn der Ziehung, können die letzten Lose erworben werden – solange der Vorrat reicht. Im Fenster des Kunstraumes sind die letzten attraktiven Lose ausgestellt. Um 15.45 Uhr wird der zwölfjährige Clemens Porsch, am Klavier begleitet von Sabine Porsch, mit seiner Trompete das Ereignis lautstark starten. Ab 16 Uhr wird die Ziehung der Hauptgewinne beginnen.



Jede Losnummer befindet sich auf einem weißen Quarzstein, der zusammen mit den anderen Losnummern in der extra für diese Verlosung konstruierten Lostrommel gut gemischt wird. Dann wird der Reihe nach eines der Originale der Künstler vorgestellt und Klara, die Glücksfee, wird feierlich zu jedem Werk eine Losnummer ziehen.



Gewinnen kann man eine Arbeit von Jochen Winckler, Lore Will, Gotthard Glitsch, Helfried Glitsch, Monika Heitmann, Wolfgang Faller, Velia Dietz, Uli Schanz, Veronika von Hochberg, Rita Gabler, Axel Heil, Gabi Kammerer, Ludwig Schopp, Gabriele King, Andreas Wiertz oder Werner Rinderknecht. Außerdem kann man drei Gutscheine für einen Brunch im Schwarzwald-Parkhotel gewinnen. Alle Gewinne wurden zugunsten des Kunstraumes gespendet.