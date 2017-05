Königsfeld Feuerwehrfest in Neuhausen: Nach der Hauptprobe weiter zum Feiern

Neuhauser Feuerwehr mit Übung an der Grundschule. Anschließendes Fest lockt zahlreiche Gäste.

Bei gutem Wetter lässt sich es leichter feiern. Zwar waren die Abendtemperaturen am Samstag recht kühl, doch am Sonntag wurde die Feuerwehr Neuhausen mit viel Sonne verwöhnt. Allerdings begann das dreitägige Feuerwehrfest im Festzelt beim Feuerwehrgerätehaus nicht traditionell mit einem Fassanstich, sondern nach dem Motto: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen".

Um 16 Uhr stand die Jahreshauptprobe im Terminkalender der Wehr. Als Übungsobjekt wurde die Grundschule gewählt, in der durch einen Kurzschluss ein Brand entstand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. 15 Schüler und zwei Lehrkräfte mussten aus dem Gebäude evakuiert werden, so die Annahme von Abteilungsleiter Paul Heine. Atemschutzgeräteträger machten sich für ihren Einsatz bereit und durchsuchten die Räumlichkeiten. Unterstützung erhielt die Neuhauser Wehr durch die Abteilungen Königsfeld und Erdmannsweiler. Während Schüler aus dem Unter- und Erdgeschoss mit der Steckleiter ins Freie gebracht wurden, erfolgte die Menschenrettung aus dem Obergeschoss durch die angeforderte Drehleiter der Feuerwehr St. Georgen. Die geretteten Personen wurden zur Erstversorgung an das Rote Kreuz übergeben.

Etwa 100 Schaulustige verfolgten die Übung, die durch die Führungsgruppe C aus St. Georgen koordiniert wurde. Eine Schauvorführung eines Löschangriffs zeigte die Jugendfeuerwehr. Abteilungschef Heine zog hinterher ein zufriedenes Fazit und dankte allen Beteiligten für den Einsatz. Nachdem die Wehrmänner Fahrzeug und Gerätschaften aufgeräumt hatten, ging es über zum gemütlichen Teil. Zu vorgerückter Stunde füllte sich das angebaute Partyzelt vor allem mit jüngeren Besuchern. Dazu hatte DJ Moerket die richtige Musik aufgelegt. Romantiker zog es ans Lagerfeuer.

Am Sonntagmorgen lockte Kaiserwetter zum 4. Neuhauser Feuerwehrlauf, der mit insgesamt 65 Wanderern und Walkern eine sehr gute Beteiligung aufwies. Wie bereits in den vergangenen Jahren hatte sich die Narrenzunft wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Ihre langen blonden Perücken zogen die Blicke auf sich. In ihren Leiterwagen hatten sie außerdem eine kleine mobile Diskothek sowie Verpflegung für unterwegs dabei. Aber auch drei Atemschutzträgern galt die erhöhte Aufmerksamkeit. Sie bewältigten eine drei Kilometer lange Strecke in voller Ausrüstung, wofür sie von Abteilungsleiter Heine gelobt wurden.

Für die Teilnehmer standen zudem Touren mit sechs und zehn Kilometern zur Auswahl. Das erhobene Startgeld beinhaltete ein Freigetränk, außerdem nahm jeder Teilnehmer an der Verlosung teil. Der Rest kam der Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr zugute. Gegen Mittag nutzten viele Besucher die Gelegenheit, die eigene Küche zu Hause links liegen und sich vom Angebot der Feuerwehr mit Maultaschen und Schaschlik verwöhnen zu lassen. Nachmittags lockten Kaffee und Kuchen zum Genießen und Verweilen.

Programm

Das Feuerwehrfest der Abteilung Neuhausen geht am Montag ab 17 Uhr im Festzelt beim Gerätehaus weiter mit einem Hausmacher-Handwerkervesper. Aber nicht nur Handwerker und Berufstätige sind dazu herzlich eingeladen, nach Feierabend auf einen Sprung vorbeizukommen. Zum Festausklang ab 20 Uhr gibt es noch einmal Musik vom Band. Seit 2015 findet das Fest der Abteilung Neuhausen nur noch alle zwei Jahre statt.