Königsfeld Feuerwehr Erdmannsweiler steht vor großem Jubiläum

Kameraden rücken im letzten Jahr zu drei Einsätzen aus. Norbert Schneider nach 41 Jahren im Amt verabschiedet

Auf ein eher ruhiges Jahr blickt die Abteilung der Feuerwehr Erdmannsweiler zurück. Sie hatten drei Einsätze zu verzeichnen gehabt, so Kommandant Hans Kammerer auf der Hauptversammlung im Gasthaus Sonne. Von den drei Einsätzen rückte die Wehr einmal wegen einer Straßenverunreinigung aus und zweimal wegen Wasser in Gebäuden. Da es in den vergangenen Jahren bei Starkregen immer öfter zu Wassereinbrüchen in Gebäuden gekommen war, wurde eine unabhängige Firma mit der Überprüfung des Oberflächenwassers beauftragt. Ortsvorsteher Armin Wursthorn dazu: „Die Werte bewegen sich alle innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Die Firma empfiehlt den betroffenen Einwohnern Rückstauklappen einzubauen.“

Bei den Neuwahlen wurde Norbert Schneider nach 41 Jahren Schriftführertätigkeit verabschiedet. Hans Kammerer bedankte sich bei Norbert Schneider mit einem großen Präsentkorb für seinen unermüdlichen Einsatz. Neuer Schriftführer ist nun Nikolaj Saurer. Gesamtkommandant Erich Dieterle zeigte seine Begeisterung über das neu angeschaffte Einsatzfahrzeug (HLF20) für die Wehr im Kernort. „Für alle Abteilungen in der Gemeinde ist dies eine wertvolle Bereicherung.“ Fleißig beschäftigt waren die Kameraden allerdings mit Proben für mögliche Einsätze, Gerätekunde und Sicherheitsunterweisungen. Für vollzähligen Probenbesuch erhielt Frank Gröber ein Präsent. In diesem Jahr werden nach einer neuen Verordnung zwei Proben zusammen mit der Abteilung in Neuhausen stattfinden. Mit Burgberg wird einmal zusammen geprobt.

Doch nicht nur die zahlreichen Proben hielten die Wehr in Atem. Auch weitere Termine galt es zu absolvieren. Auf dem Plan standen da beispielsweise das Schibefir am Geißenberg, der Kameradschaftsabend im Dorfgemeinschaftshaus, der Maihock mit Aufstellen des Maibaums, das Vatertagsfest in Burgberg, das Bomgartefescht oder auch der Nikolausmarkt im Dezember. Ein Jubiläum steht 2017 an. Das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen wird mit einem Festakt am 22. Juli im Haus des Gastes in Königsfeld begangen.