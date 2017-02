Königsfeld Fasnet: Königsfelder Narren freuen sich auf großen Umzug

Die Rotwald-Deifel und 42 Gastgruppen bereiten ein Fasnet-Spektakel für Königsfeld vor. Und auch in den Ortsteilen stehen die Narren für die Fasnet in den Startlöchern.

Der große Umzug der Rotwald-Deifel in Königsfeld findet nur alle zwei Jahre statt. 2017 ist es wieder soweit. Am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr startet der Umzug mit 43 Zünften und Musikgruppen. Viele Zünfte kommen von weit her angereist. Der Königsfelder Ortsmitte steht ein großes Spektakel bevor.

Um so einen Umzug auf die Beine zu stellen, muss lange vorher organisiert und geplant werden. Leonhard Durli, Vorsitzender der Rotwald-Deifel: "Schon vor den Sommerferien 2016 haben wir die Einladungen für den diesjährigen Umzug verschickt." Zugesagt haben nicht nur viele örtliche Zünfte, sondern auch neun Gruppen aus Villingen-Schwenningen.

Bereits um 12 Uhr findet der Zunftmeisterempfang im Haus der Vereine in der Veilstraße 2/1 statt. Dort wird auch eine Kaffeebar eingerichtet, an der man sich während und natürlich nach dem Umzug mit leckerem Kuchen und heißem Kaffee stärken kann. Viele weitere Stände der örtlichen Vereine locken mit einem breiten Angebot an Getränken und herzhaften wie süßen Speisen. Der Zug selbst verläuft von der Hermann-Voland-Straße und der Friedrichstraße in die Gartenstraße bis auf Höhe des Deutschen Roten Kreuzes. Dort wird er dann langsam aufgelöst.

Ab Donnerstag, 23. Februar, wird Königsfeld fest in närrischer Hand sein. In jedem Ortsteil übernehmen dann die Narrenzünfte das Regiment. Der Narrenfahrplan für die kommenden Tage gestaltet sich daher wie folgt:

Königsfeld: Die Rotwald-Deifel besuchen am Schmotzigen Dunnschtig, 23. Februar, die beiden Königsfelder Seniorenheime und befreien um 10.30 Uhr die Schülerinnen und Schüler der örtlichen Grundschule. Um 15 Uhr wird dann das Rathaus gestürmt. Bernd Möller, stellvertretender Bürgermeister, muss den großen Schlüssel vom Rathaus herausrücken. Am Sonntag, 26. Februar, lädt die katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul um 10.30 Uhr zur heiligen Messe mit Narrenpredigt ein. Anschließend gibt es einen närrischen Brunch im Gemeindehaus. Am Dienstag, 28. Februar, um 15 Uhr, feiert der Seniorenkreis der evangelischen Gesamtgemeinde Königsfeld den Fastnachtsdienstag mit Bildern zur Fastnacht im Gemeindezentrum am Zinzendorfplatz. Um 18.30 Uhr wird schließlich am Rathaus dann die Fasnet mit den Rotwald-Deifeln verbrannt.

Neuhausen: Am Schmotzigen Dunnschtig, 23. Februar, geht es schon frühmorgens los, denn in der Grundschule und im Kindergarten werden gegen 9.30 Uhr die Jüngsten aus ihrem Schulalltag befreit. Um 14.30 Uhr beginnt dann die Kinderfasnet mit Geistbefreiung und Wölfe holen durch die Narrenzunft Neuhausen und der Musik- und Trachtenkapelle. Die Umzugsstrecke geht wie gewohnt über die Forststraße, zur Schulstraße und dann zum Festplatzgebäude. Im Musikerheim gibt es anschließend ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Spiele für die Kinder. Am Samstag, 25. Februar, präsentiert die Narrenzunft ihren traditionellen Zunftball. Los geht es um 20.11 Uhr im Gasthaus "Zum Kreuz" in der Forststraße. Der Fasnetsmentig steht ab 13.30 Uhr schließlich ganz im Zeichen des großen Umzuges mit "Stroßäfasnet" und anschließender Preisverleihung in der Dorfmitte. Am Dienstag, 28. Februar, werden um 18.30 Uhr die Fasnet verbrannt, der Wolf weggetrieben, der Geist eingesperrt und der Baum versteigert.

Buchenberg: Die Glasbachhexen Buchenberg besuchen am Schmotzigen Dunnschtig, um 9.15 Uhr, die Kinder im Kindergarten. Um 15.30 Uhr startet in der Ortsmitte die Fasnet im Dorf.

Burgberg: Die Burgberger Bettelwieber befreien die Schüler der Grundschule am Schmotzigen Dunnschtig gegen 10.30 Uhr. Ab 15.30 Uhr wird der Narrenbaum aufgestellt. Am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr, wird die Fasnet verbrannt. Gemeinsam wird dann im Burgstüble zusammen geweint und gemütlich zusammengesessen.

Weiler: Die Schoaf-Hexen Weiler starten ihr Programm am Schmotzigen um 5.30 Uhr mit dem Fasnetsantrommeln. Um 11 Uhr geht es weiter zur Befreiung der Kindergartenkinder. Am Dienstag, 9. Februar, wird die Fasnet mit den Hexen um 19 Uhr am Hochbehälter verbrannt.

Straßensperrungen

Folgende Straßen sind für den großen Umzug der Rotwald-Deifel ab Samstag, 18. Februar, um 16 Uhr bis Sonntag, 19. Februar, um 20 Uhr in Königsfeld betroffen: Buchenberger Straße, Bodelschwinghweg, Hermann-Voland-Straße, Veilstraße, Rathausstraße, Rotwaldstraße, Friedrichstraße, Zinzendorfplatz, Gartenstraße.