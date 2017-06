Königsfeld Fahrzeug brennt bei Königsfeld komplett aus

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr Königsfeld am Donnerstagnachmittag ausrücken.

Ein mit vier Personen besetzter Renault Scenic fuhr auf der L 177 von Hardt in Richtung Königsfeld. Etwa auf Höhe der Ruine Waldau bemerkten die Insassen Rauch aus ihrem Fahrzeug aufsteigen. Die vier niederländischen Touristen konnten das Fahrzeug noch abstellen und selbständig verlassen, als es lichterloh in Flammen stand.



Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften der Abteilungen Königsfeld, Buchenberg, Burgberg und Weiler aus.



Zeugen beobachteten, dass mehrere Fahrzeuge an dem bereits brennenden Fahrzeug vorbeifuhren, ohne anzuhalten und möglicherweise Erste Hilfe zu leisten. Stattdessen hätten mehrere Personen im Vorbeifahren das Mobiltelefon gezückt, um Fotos zu machen.