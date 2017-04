Königsfeld Essbare Wildpflanzen als Ernährungsmöglichkeit der Zukunft

Markus Strauß spricht in Königsfeld über die Gaben der Natur und den respektvollen Umgang mit der Pflanzenwelt

Um die Gaben der Natur ging es in einem Vortrag im Helene-Schweitzer-Saal des Herrnhuter Hauses, zu dem Stephanie Richter von der Buchhandlung Hornscheidt eingeladen hatte. Mit Markus Strauß referierte ein Experte in Sachen Natur, essbarer Wildpflanzen und Bäume. Mit seinen Ausführungen gelang es dem Referenten, das hoch interessierte Publikum zu begeistern.

Als eines der viel diskutierten Themen in Königsfeld, spielte beim Vortrag natürlich auch die Neugestaltung des Zinzendorfplatzes eine Rolle. Er habe sich die dort vorhandenen Bäume angesehen und plädierte für den Erhalt aus seiner Sicht der "völlig intakten Bäume", wofür er vom Publikum einiges an Beifall erhielt.

Beim Vortrag von Strauß ging es jedoch bei Weitem nicht nur um den Zinzendorfplatz. Der "Naturmensch" Strauß holte weit aus, ging über 2,7 Millionen Jahre zurück und zog mit seinen geschichtlich fundierten Ausführungen die Zuhörer in seinen Bann. So war es spannend zu erfahren, wie und weshalb sich die Essgewohnheiten der Menschen seit der Steinzeit vor 2,7 Millionen Jahren entwickelt haben. Strauß ging in seinem Vortrag ausführlich auf die vielen Gaben der Natur ein und machte eindrucksvoll deutlich, warum Kräuter, Stauden, Sträucher und Bäume den Respekt der Menschen genießen sollten.

Kernthema des Abends waren essbare Pflanzen. Man könne sich nicht nur satt essen mit Lebensmitteln aus der Natur, sondern auch viel für seine Gesundheit tun, meinte Strauß. Beispielhaft hatte Strauß einige Äste mit Lindenknopsen mitgebracht. Nicht umsonst gebe es eine Ähnlichkeit zwischen dem Namen Linde und dem begriff Linderung. Viele der Besucher staunten, als der Referent erklärte, dass man sogar Lindenlimonade herstellen könne.

Für einen dauerhaften Erfolg in puncto gesunde Ernährung mit essbaren Wildpflanzen gelte es drei Dinge unter einen Hut zu bringen, erklärte der Referent: Beste Qualität bei den Zutaten, das Essen müsse geschmacklich rundum befriedigen und das Sammeln und die Zubereitung dürfen nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Als Sammler werde man reich beschenkt und entwickle eine innige Beziehung zur Natur, erlebe sich nicht nur als Konsument, sondern auch als Produzent und entwickle ein gesundes Gefühl für die Wertigkeit von Produkten.

Aus seiner Sicht habe der moderne Mensch den Bezug zur Natur völlig verloren, meinte Markus Strauß. Dabei sei es so, dass die Natur den Menschen "ehrlichsten" Lebensmittel biete. Und das noch völlig kostenlos. Schöne alte Bäume seien Kraftwerke und Studien würden sogar belegen, wie positiv sich die Ausdünstungen von Bäumen auf den Menschen und dessen Immunsystem auswirken.

Immer wieder stellte Strauß auch seine Vision in den Mittelpunkt: Die Integration der essbaren Wildpflanzen in das Alltagsleben und die Alltagskultur. Diese biete große Chancen in den Bereichen Landwirtschaft, Esskultur, Gesundheitsvorsorge, Naturerlebnis und Lebenslust. Weiterhin mache er sich für die Erschaffung von essbaren Wildpflanzenparks stark. Hierfür habe er 2015 die Stiftung Essbare Wildpflanzenparks initiiert.

Wie sehr die Anwesenden von den Ausführungen des Referenten angetan waren, zeigte die anschließende lebhafte Frage- und Diskussionsrunde, bei welcher es auch um dem Erhalt der alten Bäume auf dem Zinzendorfplatz ging.

Zur Person

Wer sich weiter über Bäume und den Wald im allgemein oder auch die NABU-Naturwaldgemeinden informieren möchte, hat dafür am Waldtag, am Sonntag, 28. Mai, in Königsfeld Gelegenheit. Hier kann man sich an Infoständen und bei verschiedenen Führungen zum Thema Wald schlauer machen.

Markus Strauß studierte in Heidelberg Geografie, Geologie sowie Biologie. Nach dem Studium führte es ihn als wissenschaftlichen Mitarbeiter am Heidelberger Südasien-Institut zu Forschungsprojekten nach Südamerika in die Anden, zum Himalaya und nach Indonesien. Nach der Promotion über den ökologischen Teeanbau im Himalaya war er in der freien Wirtschaft als Berater in Bonn und Berlin tätig. In der darauffolgenden Zeit im Südharz rückten durch das autarke und naturnahe Leben die "wilden" Pflanzen und die Thematik der Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen in sein Blickfeld. Ausführliche Studien mit wilder Kost in Praxis und Theorie führten nicht nur zu zahlreichen Publikationen, sondern auch zu einem Aus- und Weiterbildungskonzept zum "Selbstversorger mit essbaren Wildpflanzen". Strauß ist als Autor, Berater und Dozent tätig, lebt im Allgäu und bietet zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt an der dortigen Weiterbildungsakademie seit 2013 die deutschlandweit erste Ausbildung auf Hochschulniveau im Bereich essbare Wildpflanzen an. (aba)