Königsfeld Es geht wieder quer durch den Königsfelder Wald

Christian Potschaske findet für zwölften Frühlingslauf neue Wege auf naturbelassenem Untergrund

Königsfeld (in) Der diesjährige Königsfelder Frühlingslauf wird am Sonntag, 23. April, um 11.30 Uhr am Haus des Gastes im Kurpark gestartet. Dabei werden neue Wege begangen. Christiane Potschaske, die den zwölften Frühlingslauf organisiert, ist dem Wunsch vieler Stammläufer nach Trails gewünscht. Dabei handelt es sich um naturbelassenen Wege abseits der meist grob geschotterten Waldwege, die zum einen angenehmer zu laufen aber auch abwechslungsreicher und gesünder für den Bewegungsapparat des Menschen sind. Auf diesen Waldwegen gibt es zudem ständig neue Reize fürs Gehirn und die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen ist ständig gefordert.

In diesem Jahr führen die Strecken, welche die diplomierte Freizeit-Sporttherapeutin Christiane Potschaske für ihre Läufer ausgesucht hat, durch den Rotwald zwischen Königsfeld, Peterzell-Schoren und Mönchweiler-Gifitzenmoos. Sie ist sicher, dass selbst Einheimische, die gerne in der Natur um den Kurort Königsfeld unterwegs sind, diese Strecken noch nie zusammenhängend gelaufen sind.

Wie schon in der Vergangenheit wird es wieder drei verschiedene Strecken mit unterschiedlichem Anspruch geben, erklärt Christiane Potschaske. Mit 5,6, 9,6 und 16,1 Kilometer ist für jeden Anspruch etwas dabei, denn auch die zu überwindenden Höhenmeter – 190, 230 und 460 Meter wollen überwunden werden. Ebenfalls sind wieder alle drei Strecken ineinander verzahnt, wie man es von den Organisationen der Königsfelder Läufe schon kennt. So kann jeder nach eigener Kondition auch mal eine Abkürzung nutzen. Es erfolgt keine Zeitmessung und jeder kann nach seinem eigenen Anspruch nur spazierengehen, kann joggend die Strecken absolvieren oder auch ernsthaft für den nächsten Halbmarathon trainieren.

Selbstverständlich gibt es an der Strecke wieder zwei Verpflegungsstationen und die Versorgung mit Heiß- und Kaltgetränken sowie mit Obst und den beliebten, selbstgebackenen Powerriegeln ist im Startgeld inbegriffen. Anmelden kann man sich per Email unter chripot@t-online.de oder telefonisch unter der Rufnummer 07725-919846 oder 0173-6679724.