Königsfeld Erdmannsweiler jagt den Winter zum Teufel

Vereinsgemeinschaft Erdmannsweiler lädt am Sonntag ab 16 Uhr auf der Anhöhe Geißenberg zum traditionellen Schiibefir ein.

Königsfeld (kst) Der Winter wird in Erdmannsweiler am kommenden Sonntag mit einem großen Feuer verabschiedet. Die Vereinsgemeinschaft Erdmannsweiler lädt am 5. März ab 16 Uhr auf der Anhöhe Geißenberg an der alten Fasnet zum traditionellen Schiibefir ein.

Wichtigstes Element des jährlichen Winteraustreibens und Fasnet-adé-Sagens sind dabei kleine Holzscheiben. Traditionell werden diese auf Haselstöcken glühend erhitzt und dann über einen Abschussbock in das Tal geschleudert. Viele kennen auch noch die Sprüche und guten Wünsche, die dem alten Brauch entsprechend beim Schiibeschlagen aufzusagen sind. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Wer sich für das Schiibe-Schlagen interessiert, hat zudem die Möglichkeit, um 17 Uhr an einem Kurs dazu teilzunehmen. Die Teilnehmer dürfen das Gelernte dann auch direkt in die Praxis umsetzen. Interessierte melden sich für den Kurs am Stand der Vereinsgemeinschaft an.

In Süddeutschland ist die Tradition des Winteraustreibens mit dem Schiibefir übrigens schon sehr alt, sie entsprang schon im Mittelalter. Erstmals erwähnt ist das Scheibenschlagen bereits im Jahr 1090. Durch eine geschlagene brennende Scheibe wurde damals, vor fast 1000 Jahren, ein Gebäude des Klosters Lorsch bei Mannheim in Brand gesetzt.