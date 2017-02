Königsfeld Entwässerung bleibt Thema

Eine neue Variante für Neuhausen wird geprüft und die Kostenfrage wird intensiv diskutiert.

Beim Vorhaben Außengebietsentwässerung südwestlich der Baugebiete „Messmerlehen“ und „Auf dem Angel“ im Ortsteil Neuhausen ist der Ortschaftsrat ein Stück weiter. Eine neue Variante soll jetzt geprüft werden, deren Umsetzung deutlich günstiger wäre.

In der Sitzung des Ortschaftsrats erinnerte Bürgermeister Fritz Link an das Starkregenereignis im Juli 2015, bei dem es durch unkontrollierten Wasserabfluss erhebliche Schäden gegeben habe. Das Oberflächenwasser sei allerdings nicht aus den Wohngebieten gekommen, sondern von außerhalb, schilderte der Bürgermeister. Auf solche Einmal-Ereignisse könne man sich nicht vorbereiten und gänzlich schützen. Es brauche aber sinnvolle Lösungen, wie künftige Schäden gering gehalten werden können und dabei die Verhältnismäßigkeit hinsichtlich der Kosten gewahrt bleibe.

Eine Konzeption für die Außengebietsentwässerung sei im November im Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr vorberaten worden. Daraufhin habe die Verwaltung das Ingenieurbüro Weisser und Kernl aus Villingendorf beauftragt, Lösungen zu erarbeiten. Die Ergebnisse mit drei Varianten lägen nun vor, übergab Link das Wort an Ingenieur Martin Weisser, der die Varianten im Detail vorstellte und gegeneinander abwog.

Der Experte favorisierte Variante drei, die allerdings mit 127 000 Euro auch die teuerste ist. Diese sieht den Bau von zwei Retentionsbecken an unterschiedlichen Standorten vor, die sich ein Einzugsgebiet von rund acht Hektar teilen: Ein kleineres Becken mit rund 180 Kubikmeter in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Retentionsbecken im Baugebiet „Im Angel“; ein zweites ist südwestlich des Baugebiets „Messmerlehen“ vorgesehen, mit einem Volumen von knapp 600 Kubikmetern.

Die Varianten zwei und drei wiesen gegenüber Variante eins den Vorteil auf, dass der überwiegende Teil des Abflusses am Angel vorbei in das Gelände südlich der Bebauung durch einen offenen Graben oder verdolt abgeleitet werde. Nachteilig sei erforderlicher Grunderwerb, so Weisser. Ortschaftsrat Klaus Ketterer war aufgefallen, dass ein Grundstückseigentümer einen Erdwall errichtete und nun mehr Wasser in das bestehende Retentionsbecken laufe. Dieser Wall könnte verlängert werden, um noch mehr Wasser aufzufangen. Es sei ein Irrglaube, so Weisser, dass dieses Becken kaum Wasser führe. Das sei für den Ernstfall berechnet worden.

Beim Hinweis von Rätin Sabine Schuh, das Volumen des bestehenden Beckens zu erhöhen, hatte Weisser Bedenken, da es dafür eine wasserrechtliche Erlaubnis brauche. Link riet, in einem ersten Schritt das kleine Becken zu bauen und zu prüfen, ob das Volumen des bestehenden Beckens erhöht werden dürfe. Damit könne schon viel erreicht werden und das ließe sich für rund 60 000 Euro realisieren, kalkulierte der Bürgermeister. Damit zeigte sich das Ratsgremium einverstanden und fasste einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss für den Umwelt- und Technikausschuss.

Starkregen

Am 25. Juli 2015 sind bei Starkregen enorme Oberflächenabflüsse von anliegenden landwirtschaftlichen Flächen entlang des Fußweges über den natürlichen Fließweg in Richtung Siedlungsgebiet geströmt. Dabei wurden Wege und Grundstücke überflutet und Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Im Bereich eines offenen Grabens trat das Niederschlagswasser oberflächig aus und konnte nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden.