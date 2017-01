Königsfeld Eisiges Lichterfest lockt viele Gäste nach Königsfeld

Die Gäste des Lichterfestes im Kurpark Königsfeld trotzen der Kälte mit heißer Wurst und Glühwein.

Trotz eisiger Kälte, das Thermometer zeigte Minus 10 Grad Celsius, kamen gut 250 Besucher zum Lichterfest in den Kurpark nach Königsfeld. Bereits zum 43. Mal jährt sich dieser Termin, der immer am Dreikönigstag stattfindet.

Das Lichtfest wurde ursprünglich im Doniswald gefeiert. Nachdem aber immer mehr Besucher zu dem Fest kamen, entschieden sich die Veranstalter zu einem Umzug in den Königsfelder Kurpark. Die Ortsgruppe Königsfeld des Schwarzwaldvereins ist heute für die Bewirtung verantwortlich. Einen Namen machten sie sich dabei mit ihrer Bratwurst. Bei den vorherrschenden eisigen Temperaturen waren es allerdings vor allen Dingen die warmen Getränke wie Glühwein und Punsch, die geordert wurden.

Der Schwarzwaldverein hatte gut vorgesorgt: 600 Würste, hundert Liter Glühwein und 30 Liter Punsch hatten die Mitglieder eingekauft. Die Königsfelder Feuerwehr sorgte auch in diesem Jahr für eine eindrucksvolle Illumentation im Kurpark. Fackeln, Schwedenfeuer und ein wärmendes Lagerfeuer taten ihr Übriges für eine gemütliche Stimmung, trotz eisiger Kälte.

Schon von Anfang an dabei ist auch der Musik- und Trachtenverein Neuhausen. Spielten die Musikerinnen und Musiker anfangs noch in Tracht, entschlossen sie sich schon bald in ziviler und wärmerer Kleidung aufzutreten. In diesem Jahr waren zusätzlich wärmende Decken, die über die Knie gelegt wurden, ein notwendiges Accessoire. Fehlen durfte auch der Weihnachts-Klassiker White Christmas bei ihrem Konzert nicht.

Seit vielen Jahren ein Teil des Festes sind auch die Sternsinger. Mit einem kleinen Vortrag machten sie auf die diesjährige bundesweite Spendenaktion aufmerksam, informierten die Gäste über den Hintergrund der Sammlung.

In seiner Rede erinnerte Bürgermeister Fritz Link an die Anfänge des Lichterfestes. Das Feuer hat nicht nur wärmende Aspekte, es sei auch als Urkraft aller Dinge zu sehen, so Link. Die vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer sind alle in Bewegung und sorgen so für eine positive Entwicklung. Er wünschte allen Menschen positive Lebensenergie – trotz der schwierigen Situation in der aktuellen Zeit.