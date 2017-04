Königsfeld Eine Premiere für die Königsfelder Feuerwehr

Mit Katrin Schwager hat zum ersten Mal eine Frau die Stelle eines Maschinisten inne. Hauptthemen in 2016 lagen in der Jugendarbeit und Anschaffung eines neuen Fahrzeugs

Die Abteilungswehr Königsfeld musste im vergangenen Jahr "nur" zu 15 Einsätzen ausrücken, darunter waren drei Fehlalarme. Abteilungsleiter Ronny Thome sprach in der Hauptversammlung im Dienstgebäude des Deutschen Roten Kreuz deshalb von einem ruhigen Jahr. Dies kam ihm und der Wehr mit 13 Männern und zwei Frauen ganz gelegen.

Mit dem Erhalt und der Inbetriebnahme des neuen Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeugs (HLF 20/20) waren zusätzliche Einsatzstunden zu bewältigen, um die Arbeitsabläufe zu verinnerlichen. Für die europaweite Ausschreibung habe der Beschaffungsausschuss zahlreiche ehrenamtliche Stunden geleistet und der Gemeinde Geld gespart, hob Thome hervor. Etwa ein Jahr dauerten die Vorbereitungen, bis im Juli vergangenen Jahres das Objekt der Begierde beim Hersteller im brandenburgischen Luckenwalde abgeholt werden konnte. Wenig später wurde es bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit der Beschaffung dieses Fahrzeugs sei ein erster Baustein der Feuerwehrkonzeption 2020 umgesetzt worden, sagte Bürgermeister Fritz Link, der sich bei der Wehr für den uneigennützigen Einsatz das ganze Jahr über bedankte. Gekostet hat das HLF 380 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beträgt nach Abzug von Zuschüssen circa 140 000 Euro. Das ausgemusterte Altfahrzeug LF 8 fuhr bei seiner letzten Fahrt nach Schramberg in die Autosammlung Steim und fristet seither ein Museumsdasein.

Wie die von Thome geschilderten Einsätze im vergangenen Jahr zeigten, nehmen Türöffnungen mit Eile ständig zu. Gleich viermal war dies der Fall. Nicht umsonst hatte der Beschaffungsausschuss einen Türöffnungskoffer in den Bestand des neuen Fahrzeugs mit aufgenommen. Mehrere Kameraden besuchten Lehrgänge und bildeten sich weiter, so Luisa Vogler zur Truppführerin und Sven Maurer und Daniel Grießhaber im Atemschutz. Feuerwehrgeschichte schrieb Katrin Schwager. Als erste Frau in der Abteilung und der Gesamtwehr bildete sie sich zur Maschinistin weiter und ist auch im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das neue HLF 20/20. Sie wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert.

Wiederum sehr aktiv war die Jugendabteilung unter den Fittichen von Ron Schepat. Sieben Jungs und ein Mädchen trafen sich zu 34 Dienstabende. Sie lernten feuerwehrspezifische Abläufe wie Aufbau von Löschangriffen, Unfallverhütung und Riegelstellung. Die achtköpfige Gruppe erwarb das Leistungsabzeichen der Jugendflamme Stufe 1. Ein besonderes Erlebnis sei der 24-Stunden-Dienst gewesen, in dem fiktive Einsätze vorbereitet worden seien, erläuterte der Jugendleiter, der sich beim DRK-Ortsverein für die Bereitstellung von Feldbetten bedankte. Trotz schlechter Witterung hatten die Jugendlichen auch beim Kreisfeuerwehr-Zeltlager in Bad Dürrheim Spaß.

Mit dem Dank an die Abteilung für ihr Engagement wies Kommandant Erich Dieterle auf die Hauptversammlung der Gesamtwehr am 7. April hin.

Der Maschinist

Der Maschinist ist Fahrer und bedient die Feuerlöschpumpe und die im Löschfahrzeug eingebauten oder mitgeführten Aggregate, wie beispielsweise den Stromerzeuger. Er ist für die Sicherung der Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht verantwortlich. Außerdem unterstützt der Machinist bei der Entnahme der Geräte, ist für die ordnungsgemäße Verlastung der Geräte verantwortlich und meldet Mängel an den Einsatzmitteln dem Einheitsführer.