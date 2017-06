Königsfeld Einbruch ins Freibad: Diebe erbeuten mehrere Tausend Euro

In Königsfeld sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag ins Freibad eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld, Zigaretten und Sonnenmilch.

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter ins Königsfelder Freibad eingedrungen und haben einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag gestohlen. Zuerst besorgten sich die Einbrecher beim benachbarten FC Königsfeld die notwendigen Werkzeuge: Schraubenzieher und ein Nageleisen.

Die holten sie sich aus zwei Garagen, deren Tore sie mit Gewalt aufrissen. Durch ein Loch, das die Eindringlinge in den Zaun des Lieferanteneingangs schnitten, schlüpften sie auf das Freibadgelände. Mit dem Nageleisen hebelten sie dann zuerst an der Tür, danach am Fenster des Kassenhäuschens.

Das Fenster gab nach, die Gauner stiegen ein und suchten nach Beute. Sie fanden nichts. Von dort aus gings zum Kiosk. Nach Hochschieben des Rollladens öffneten die Täter auch hier mit dem Nageleisen das Fenster und kletterten hinein. Beim Durchwühlen des vorhandenen Mobiliars stießen die Eindringlinge auf Bargeld und nahmen es mit.

Daneben fielen noch zwei Stangen Zigaretten und Sonnenmilch in die Hände der Übeltäter. Der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei geht von mehreren tausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Rufnummer 07724/94950 entgegen.