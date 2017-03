Königsfeld Einblicke in die Berufswelt für zwei angehende Erzieher

Zwei Auszubildende der Zinzendorfschulen berichten von ihren Praktika im Waldkindergarten und der Luisenklinik.

Die Ausbildung für einen Beruf mit Kindern und Jugendlichen ist vielseitig und vor allem praxisbezogen. Schon im ersten Jahr der zweijährigen Berufskollegs steht deshalb an den Zinzendorfschulen ein sechswöchiges Praktikum auf dem Lehrplan. Benedikt Klein, der sich an der Fachschule für Sozialpädagogik zum Erzieher ausbilden lässt, hatte sich für einen Praktikumsplatz im Villinger Waldkindergarten entschieden. Evelyn Grossmann, die mit dem Ausbildungsziel Jugend- und Heimerzieherin die Fachschule für Sozialwesen besucht, absolvierte ihr Praktikum an der Luisenklinik in Bad Dürrheim. Beide fanden sich durch die Erfahrungen, die sie dabei sammeln konnten, in ihrem Berufswunsch bestätigt.

„Es ist toll, durch das Praktikum viele verschiedene Facetten der Arbeit kennen zu lernen“, sagt Benedikt Klein. Er ist sehr naturverbunden und interessierte sich daher für das Konzept des Waldkindergartens. Gerade die Monate zwischen November und Februar sind im Waldkindergarten eine Herausforderung, weshalb das Praktikum mitten im tiefsten Winter für ihn eine Art Indikator war: „Wenn es mir sogar bei diesen Temperaturen gefällt, dann ist es auch etwas für mich“, hatte er sich gedacht und diese selbst gewählte Bewährungsprobe bestanden: Er kann sich gut vorstellen, später einmal in diesem Bereich zu arbeiten.

Andere, aber ebenso positive Erfahrungen machte Evelyn Grossmann, die sich erfolgreich um eine Praktikumsstelle an der Luisenklinik in Bad Dürrheim beworben hatte. In der Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatte sie unter anderem die Freizeitgestaltung und Hausaufgabenbetreuung übernommen und gerade bei der Umsetzung therapeutischer Ziele viel mit den Ärzten und Therapeuten zusammengearbeitet. Auch wenn viele der Erkrankungen, mit denen sie in der Tagesklinik zu tun hatte, im Lehrplan des ersten Jahres noch nicht vorkamen, fand sie sich schnell zurecht.

Die festen Teams sowohl vom Waldkindergarten als auch von der Luisenklinik waren mit ihren Praktikanten zufrieden: „Er ist eine große Hilfe und für die Kinder ein wunderbares Vorbild“, lobte die Leiterin des Villinger Waldkindergartens, Lydia Schaumann. Auch Evelyn Grossmann hinterließ einen positiven Eindruck: „Sie war sehr kreativ und einfühlsam“, fand die Leiterin, Corinna Angeles, „und konnte die Kinder mit ihren Ideen begeistern.“