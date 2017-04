Königsfeld Ein besonderes Lokal bringt das Gefühl von Heimat

Die Waldau-Schänke bei Königsfeld verbindet Tradition und Region. Ein Besuch eines sehr familiären Konzerts mit einem Musiker, der seine Heimat lebt.

Zwischen Königsfeld und Hardt steht eine ganz besondere Lokalität. Unterhalb der geschichtsträchtigen Burgruine Waldau hat sich dort die Waldau-Schänke für Wanderer und Liebhaber bodenständiger Küche und Atmosphäre etabliert. Viele Menschen pilgern zum Wochenende in die Schänke und sind besonders angetan vom Ambiente und Essen.

Der Hof Beck, der früher zur Landwirtschaft genutzt wurde, ist seit 300 Jahren unterhalb der Ruine angesiedelt, sagt Inhaber Fritz Beck. Vor 15 Jahren haben er und seine Ehefrau Elke, bereits in fünfter Generation, den Hof übernommen. "Mit der Landwirtschaft haben wir aber gar nichts zu tun gehabt", sagt Fritz Beck. Die Becks haben damals damit begonnen, das Burgspektakel auf der Ruine Waldau zu bewirten. Die Räumlichkeiten der heutigen Schänke wurden früher einmal als Stall genutzt, so der Inhaber weiter. "Unsere damalige Idee einen Kiosk zu eröffnen, haben wir schnell wieder verworfen. Wir wollten lieber etwas Handfestes machen." Für Beck sei es wichtig gewesen, das Haus zu erhalten. Etwas Handfestes hat das Ehepaar gefunden und konnte 2009 die Schänke eröffnen.

Für die Inhaber besonders wichtig: Produkte aus der Region und musikalische Untermalung. "Mir wurde damals sehr schnell klar, dass wir unseren Gästen etwas Einzigartiges bieten müssen. Die Tatsache, dass wir außerhalb liegen, musste dabei einkalkuliert werden." Der gelernte Weizenmacher mahlt sein Mehl selbst und verarbeitet es dann zu Brot.

Etwas Besonderes ist es auch immer dann, wenn regionale Musiker oder Gruppen zu einem Konzert in der Schänke zu Gast sind. So wie zuletzt, als der "Barde vu de Baar", Walter Scheuble, einen Auftritt hatte. Es sind Vollblutmusiker wie Scheuble, die das Bild der Schänke mitprägen. Der Musiker kennt seine Heimat, ist mit viel Begeisterung dabei und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ihm ist es wichtig, "dass der Dialekt nicht ausstirbt", sagt er. Walter Scheuble gefällt es in der Schänke so gut, dass er sogar eine Hommage an sie verfasst hat. Er singt: "hier ist der Gast König, das weißt du genau". Die Freude an der Musik ist auch den Gästen anzumerken. Sie lauschen unter Kerzenlicht und sitzen an ihren Holztischen, die einem das Gefühl von Heimat und Geborgenheit verleihen. Es wird mitgesungen und mitgelacht.

In der Schänke kann sich der Gast unter anderem auf selbst gemachten Most, Dinnete und Wurstsalat freuen. Das urige Ambiente eines Schwarzwälder Gasthofs zeigt sich auch an der Inneneinrichtung. "Hier steht kein Kruscht rum", sagt Fritz Beck. Alte Familienbilder oder Kaffeemühlen aus Beckscher Familienhand sind zu sehen und auch die Gäste können zum Dekor beitragen. "Wir sind wie eine große Familie", beschreibt Beck das Miteinander in der Schänke. Auch Familienfeste und Hochzeiten können Gäste in der Schänke feiern. Hierfür werde im Moment der obere Stock des Gebäudes neu gerichtet, um mehr Platz zu schaffen.

Fritz Beck lebt das Lokal durch und durch: mit viel Engagement, Offenheit und der nötigen Liebe zum Detail. Er begrüßt und verabschiedet jeden Gast persönlich. Und die können ihre Alltagssorgen für einen Moment vergessen und für ein paar Stunden in eine andere Welt eintauchen.

