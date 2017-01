Königsfeld Ehrendoktorwürde für Hartmut Haas

Der Theologe aus Königsfeld wird ausgezeichnet. Er hat das Haus der Religionen in Bern mitbegründet.

Die Nachricht klang zunächst irritierend: "Das Haus der Religionen ist Ehrendoktor", verkündete Hartmut Haas vor Kurzem in einer fröhlichen Rundmail auch an Freunde und Bekannte in seiner Heimatgemeinde Königsfeld. Natürlich verlieh die Universität Bern den ehrenvollen Titel nicht an ein Gebäude, sondern an einen Menschen, eben an Hartmut Haas, der sich seither Dr. h.c. nennen darf, Doctor honoris causa. Doch der 67-jährige Theologe will die Auszeichnung nicht auf die eigene Person münzen, sondern auf alle Mitstreiter, die an die Vision von einem friedlichen Miteinander der Weltreligionen glauben und die kühne Idee mit ungeahntem Erfolg realisieren.

Es klingt wie ein Wunder in diesen chaotischen Zeiten, da unter vermeintlich religiösem Deckmantel weltweit Krieg geführt und gemordet wird: Wand an Wand lesen Gläubige im Berner Haus der Religionen in der Bibel, im Koran, in den indischen Veden und anderen heiligen Schriften. Die Menschen beten unter einem Dach zu ihren Gottheiten, die Buddhisten meditieren. Täglich begegnen die Männer, Frauen und Kinder aus unterschiedlichsten Kulturkreisen einander, essen und reden zusammen, respektieren sich in ihren Eigenarten und religiösen Identitäten.

Was seit drei Jahren Wirklichkeit ist, war jahrelang von Skeptikern als Utopie abgetan worden. Dass dennoch ein Konsens gelang und das Haus am Europaplatz gebaut und zu einem vielbeachteten Ort in der Hauptstadt der Schweiz wurde, hängt maßgeblich mit dem unermüdlichen Engagement von Hartmut Haas zusammen, der mit Friederike Kronbach-Haas an der Seite spirituelle Pionierarbeit leistete. Auch seine Ehefrau ist gebürtige Königsfelderin, beide sind in der Landeskirche und der Herrnhuter Brüdergemeine verwurzelt. Letztere hat das Vorhaben ideell und finanziell erheblich unterstützt, ja wesentlich ermöglicht.

Der Ehrendoktor ist der höchste Titel, den eine Universität verleihen darf. Hartmut Haas versteht die Auszeichnung der theologischen Fakultät als Würdigung langjähriger Teamarbeit. "So etwas kann niemand allein schaffen." Er selbst brauche den Doktorhut nicht, für das Haus der Religionen und den Dialog der Religionen sei er hingegen bedeutsam, weil er öffentliche Aufmerksamkeit und Interesse wecke: "Es ist eine Fanfare der Zuversicht."

Inzwischen ist der Pfarrer pensioniert, hat sich von der administrativen und politischen Leitung zurückgezogen, ist aber nach wie vor häufig im markanten Bau am Europaplatz präsent und engagiert sich hier in der Freiwilligenarbeit.

Im Haus der Religionen haben acht als Vereine organisierte Glaubensgemeinschaften ihre geschützten Versammlungsstätten, die sie auch für Besucher öffnen. Das Haus der Religionen wurde bislang von Anschlägen verschont, gleichwohl ist es weder heile Welt noch museales Anschauungsobjekt. "Wir sind ein lebendiges interkulturelles und interreligiöses Begegnungszentrum, in dem auch die ethnischen und politischen Probleme der Menschen aus ihren Herkunftsländer zum Thema werden."

Die unzulängliche Integration und Akzeptanz von Flüchtlingen in der Schweiz war einer der Hintergründe für das Haus der Religionen. Den ersten Impuls dazu gab ein Stadtplaner von Bern, der 1998 eine Image-Studie zum Problemviertel Bethlehem-Bümpliz verfasst hatte und das Negativ-Image des Stadtteils mit den vielen Minderheiten aufwerten wollte. Zur gleichen Zeit war Haas von der Brüder-Unität nach Bern berufen worden, um ein Domizil für heimatlose Glaubensgemeinschaften aufzubauen.

Zuvor hatten die Eheleute einige Jahre lang im israelisch-palästinischen Grenzgebiet gelebt. Hartmut Haas leitete das Herrnhuter Sternberg-Zentrum, das zwischen Jerusalem und Ramallah gelegen ist. "Wir erlebten die Konflikte hautnah mit." Diese Erfahrungen verfestigten die leidenschaftliche Überzeugtheit vom Friedensgedanken der böhmisch-mährischen Brüder, die im 30-jährigen Krieg wegen ihrer konsequenten Gewaltlosigkeit und lauten Rufe nach Menschlichkeit verfolgt worden waren.

"Einmischen ist nicht unsere erste Aufgabe", sagt Haas mit Blick auf die dramatischen weltpolitischen Entwicklungen und die aktuellen Horrorszenarien von Hass und Gewalt. "Wir machen keinen Bogen um die Politik, sondern bemühen uns um Austausch, Dialog und gegenseitigen Respekt." In der heutigen gemischten Gesellschaft seien Kenntnisse über die eigene und andere Religionen unverzichtbar. Nur so könnten fanatische Zirkel enttarnt und die Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben geschaffen werden. Im Haus der Religionen in Bern wurde diese Vision ermutigende Wirklichkeit.

Zur Person

Hartmut Haas kommt immer wieder gern nach Königsfeld; die Verbindung zu seiner Geburtsheimat ist ihm wichtig. Er absolvierte in Villingen eine Lehre zum Stahlformenbauer und arbeitete einige Jahre in diesem Beruf in St. Georgen. In jener Zeit kickte er beim FC Peterzell. Seine eigentliche Berufung entdeckte er Mitte 20. „Ich merkte, dass ich intensiver mit Menschen zusammen arbeiten will und dass mich gesellschaftliche und theologische Fragen umtreiben.“ Er absolvierte auf dem zweiten Bildungsweg seine theologische Ausbildung bei der Herrnhuter Brüdergemeine, der Gründerkirche von Königsfeld. Er arbeitete über 30 Jahre als Pfarrer für die evangelische Freikirche, beschäftigte sich in Israel und Palästina intensiv mit dem Judentum und dem Islam. Als er in die Schweizer Bundeshauptstadt berufen wurde, wurde der interreligiöse Dialog das Kernthema und der Einsatz für das Haus der Religionen zur Hauptaufgabe. (cn)