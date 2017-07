Königsfeld Dieser Rektor geht entspannt in Rente  Burgberg hält er für einen Glücksfall

Cornelia Putschbach spricht mit Bernhard Ebner über die 28 Jahre als Schulleiter der Friedrich-Schiller-Grundschule in Burgberg. Zum Schuljahresende geht er in den Ruhestand. Im Gespräch blickt er auf seine Zeit in diesem Amt zurück und schmiedet Pläne für die Zukunft.

Herr Ebner, wie lange waren Sie Schulleiter in Burgberg?

Vor 28 Jahren wurde ich zum Schulleiter der Grundschule hier in Burgberg ernannt. Im Schuldienst bin ich natürlich schon wesentlich länger, seit über 40 Jahren.

Wie kam es, dass sie an die Schule in Burgberg kamen?

Das war letztlich ein glücklicher Zufall. Zuvor war ich schon an verschiedenen anderen Schulen in der Region als Lehrer tätig. Meine Frau und ich hatten bereits in Burgberg einen Bauplatz gekauft und wollten uns auf jeden Fall hier niederlassen, denn der Ort und die Umgebung Königsfelds gefielen uns auf Anhieb. Ein Bekannter machte mich dann auf die Ausschreibung der Schulleiterstelle in Burgberg aufmerksam und so fügte sich eines zum andern.

Wo haben Sie Ihre Wurzeln?

Ich komme ursprünglich aus dem Raum Waldshut. Studiert habe ich an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.

Wie kam es zur Entscheidung, den Beruf des Lehrers anzustreben?

Das war ehrlich gesagt gar nicht mein vorrangiges Berufsziel. Ich war und bin der Kunst sehr verbunden. Alternativ hatte ich überlegt, an der Kunstakademie zu studieren. Heute bin ich sehr froh, dass ich mich damals für das Studium an der Pädagogischen Hochschule entschieden habe und schließlich an einer „kleinen, aber feinen“ Schule wie der in Burgberg tätig werden konnte.

28 Jahre als Schulleiter, das ist eine lange Zeit. Wie hat Sie diese Zeit geprägt?

Knapp könnte man das in den Worten „Vom Ich zum Wir“ zusammenfassen. Dahinter verbirgt sich viel persönliche Veränderung, zunächst die Verantwortung für ein Schulganzes. Dem damaligen Zeitgeist entsprechend war ich in den Anfängen als Lehrer und Schulleiter durchaus noch etwas hierarchisch geprägt. Über die Jahre hinweg habe ich festgestellt, dass man im Team mit gemeinsam entwickelten Zielen viel mehr erreichen kann, denn als Einzelkämpfer. Ich habe mich selbst immer als Lernenden begriffen und nie ganz vergessen, wie ich mich selbst als Schulkind gefühlt habe. Als Rektor wollte ich immer eine Schule gestalten, wo jedes Kind in seinen Fähigkeiten gesehen und unterstützt wird.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wir hier in Burgberg schon seit vielen Jahren den Fokus auf drei wesentlichen Gebieten, zum Einen den musischen Bereich, zum Anderen die Inklusion und den Vorschulbereich. Über die Jahre hinweg haben wir zum Beispiel Musik, Tanz und Theater fest im Unterricht verankert. In regelmäßigen Abständen studieren wir ein Musical ein, bei dem jeder Schüler aktiv mitwirkt. Dabei können wir über die Schule hinaus auf einen großen Kreis an Helfern zurückgreifen, wofür ich ebenfalls sehr dankbar bin. Und unsere Schüler können beim Einstudieren ihrer Rollen Stärken in sich entdecken, die sie so zuvor noch gar nicht wahrgenommen haben.

Konnten Sie Ihre Konzepte immer so frei umsetzen?

Ich habe stets die Erfahrung gemacht, dass ich mit guten Ideen und Vorstellungen gehört wurde, sei es im Kultusministerium, beim Schulamt oder zum Beispiel bei der Robert- Bosch- Stiftung. Manchmal hätte man es sogar gerne gesehen, wenn ich meine Ideen an einer größeren Schule umgesetzt hätte.

War das für Sie einmal eine Option?

Nur auf lokaler Ebene, denn ich finde die Art und Weise, wie man in Burgberg zusammen arbeitet, sehr gut. Wir sind hier im Kollegium ein richtig gutes Team und ziehen an einem Strang. Außerdem ist die Schule im Ort und mit vielen Helfern sehr gut eingebunden. Das zeigt sich auch in der Dorfgemeinschaft.

Wie geht es an der Grundschule Burgberg weiter, wenn Sie im Ruhestand sind?

Zunächst wird es eine kommissarische Schulleitung geben. Ich bin sehr stolz auf das Kollegium, wie es auch diesbezüglich die Verantwortung auf viele Schultern packt. Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam die künftigen Aufgaben unter allen hier tätigen Lehrkräften verteilt. So wird es für jeden Aufgabenbereich einen bestimmten Ansprechpartner im Leitungsteam geben und vielleicht findet sich ja bis in zwei oder drei Jahren jemand, der sich dann für die Schulleiterstelle bewirbt.

Womit beschäftigt sich Bernhard Ebner im Ruhestand?

Zunächst werde ich in den Sommerferien meinen Kollegen helfen, die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr abzuschließen. Ab September gehe ich dann einer vor wenigen Jahren entdeckten Leidenschaft nach. Ich werde mehrere Wochen auf Reisen gehen. Außerdem liebe ich unseren großen Garten, in dem es immer etwas zu tun gibt. Ich bin Mitglied des Ortschaftsrates und das Laufen ist und bleibt ein Sport, den ich gerne ausübe. Insgesamt bin ich sehr dankbar, dass ich gesund in den Ruhestand gehe und dies alles unternehmen kann.

Feierstunde: Bernhard Ebner wird am Freitag, 14. Juli, um 10 Uhr in der Friedrich-Schiller-Grundschule Burgberg verabschiedet. Dazu ist auch die Öffentlichkeit eingeladen.