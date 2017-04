Burgberg Die Zukunft ist aus Glas  Burgberg bekommt schnelles Internet

Erste Infoveranstaltung in der Turnhalle von Burgberg: Das Netz im Ort soll bis 2025 komplett sein, zunächst sind Schulen und Betriebe an der Reihe.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar will mit dem Ausbau des Glasfasernetzes von Erdmannsweiler nach Burgberg beginnen. Und zwar bereits nach den Sommerferien.

In einem ersten Schritt werden Gewerbetreibende, Schulen und öffentliche Gebäude Glasfaser bis ins Haus (Fibre to the Builing, FTTB) erhalten. Superschnelles Internet ist für sie dann ab Frühjahr 2018 möglich. 40 Grundstücksbesitzer sind angeschrieben und zu einer Infoveranstaltung in die Turnhalle Burgberg eingeladen worden. Sie alle liegen an der vorgesehenen Trasse von Erdmannsweiler nach Burgberg.

Wie Bürgermeister Fritz Link bekräftigte, stelle das Projekt des Landkreises eine Zukunftsinvestition dar und werde von entscheidender Bedeutung sein. Mit der Glasfaser-Leitung bis zum Verteiler seien schon komfortable Breitband-Geschwindigkeiten vorhanden. Jetzt müsse noch das letzte Stück in Kupfer durch Glasfaser ausgetauscht werden. Dies werte die Immobilie deutlich auf.

Zunächst seien Schulen und Betriebe an der Reihe, danach folgten Wohngebiete. Geplant sei, bis 2025 alle Ortsstraßen in der Gemeinde mit Glasfaser verlegt zu haben. Dies bedeute ein Kraftakt für die Kommune. Thema heute sei der Tiefbau, in einer zweiten Infoveranstaltung stelle sich dann der Netzbetreiber vor und gebe Auskunft über Tarife, schilderte der Bürgermeister. Reinhold Mayer, Dezernent für die Breitbandversorgung im Zweckverband, sprach von einer einmaligen Chance, die der Ortsteil Burgberg erhalte.

Die angeschriebenen Anwohner müssten bis zum 12. Mai ihren Hausanschlussantrag abgeben. Eine Mindestquote gebe es nicht. Wichtig sei, den Bedarf anzugeben. Davon hänge die Förderhöhe ab, die der Zweckverband erhalte.

Je nach Bodenbeschaffenheit des Grundstücks müsste für einen Hausanschluss mit Kosten zwischen 1000 und 2000 Euro gerechnet werden. Dies sei jedoch gut angelegtes Geld. Wer wolle, könnte auf seinem Grundstück das Leerrohr mit mindestens 25 Millimeter Durchmesser selber verlegen, ebenso den Durchlass ins Gebäudeinnere. Nur die Abschlussdose müsse von der Baufirma installiert werden. Die Ortsverwaltung stehe für Fragen zur Verfügung, sagte Mayer.

Ortschaftsrat Frieder Götz und Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder machten sich dafür stark, das Wohngebiet Winterberg mit in die Planung aufzunehmen. Da im Gehweg von der Ortsmitte Burgberg bis zum Friedhof ein Leerrohr liege und das Glasfaser nur eingeblasen werden müsse, könnten Grabungskosten gespart und das Geld an anderer Stelle verwendet werden. Mayer und Link sicherten zu, diese Variante zu prüfen.